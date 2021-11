BCRP intervino con US$ 270 millones para reducir presión alcista del dólar

El dólar cerró la jornada del martes 2 de noviembre en S/ 4,0090, en medio de diversos factores de índole económica, política y social. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los mercados financieros locales mostraron alta volatilidad en la sesión, con el tipo de cambio cerrando al alza por encima de S/ 4,00 luego de tres semanas debajo de ese nivel.

Es en ese contexto que el ente emisor intervino en el mercado cambiario. Vendió directamente US$ 270 millones y colocó swaps cambiarios venta por S/ 1.099,9 millones (equivalentes a US$ 274 millones).

Con ello, se redujo la presión alcista sobre el dólar, que cerró en S/ 4,007. Dicho precio implicó un incremento de 0,4% respecto de la cotización del viernes 29 de octubre (S/ 3,9920).

A la fecha, en lo que va del año, el BCRP ha vendido en el mercado al contado US$ 10.292 millones, y ha colocado en neto swaps cambiarios venta y CDR BCRP por US$ 5.637 millones, con lo que la intervención cambiaria totaliza US$ 15.929 millones.

Como se recuerda, el último 6 de octubre, el presidente Pedro Castillo tomó juramento de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y algunas otras carteras que dejaron el gabinete.

Tras ello el billete verde fue cayendo de forma progresiva hasta alcanzar su pico más bajo el último 12 de octubre, en casi tres meses de gobierno, cuando se ubicó en S/ 3,9200.