“Creemos en la minería socialmente responsable”, responde comunidad de Aquia a Antamina

La comunidad campesina de Aquia, que acata un paro en el corredor minero Antamina, aclaró que no se opone a la minería, sino que apoyan dicha actividad siempre y cuando sea “socialmente responsable”.

Como se sabe, la ruta ha sido bloqueada desde hace algunos días por los pobladores, como protesta a una presunta usurpación de terrenos por parte de la compañía minera.

En la noche del domingo 31 de octubre, Víctor Gobitz, presidente-CEO de Antamina, se presentó en Punto Final y acusó como responsable de los desmanes a un personaje identificado como ‘Damián’, a quien calificó de “muy violento y con una agenda distinta”, y quien los habría llegado a “amenazar de muerte” y “con quemar las instalaciones”. Esto habría obligado a la minera a optar por la suspensión de operaciones.

La comunidad no se ha quedado callada y mediante un comunicado respondieron al ejecutivo sindicándole una campaña de desprestigio.

“Antamina ha iniciado una nueva estrategia de comunicación y de desprestigio de las justas demandas sociales del pueblo de Aquia. Además de manejar un doble discurso, presentándose como una empresa ‘socialmente responsable’ que ‘promueve el diálogo y escucha social”, iniciaron en su comunicado.

Y es que los dirigentes de Aquia afirman que Antamina ha denunciado penalmente a las mujeres comuneras y la directiva. “Hacemos un llamado a los organismos defensores de los DD. HH. que vean nuestro caso”.

Asimismo, respondieron las acusaciones de Gobitz por presentarlos como antimineros y manifestaron todo lo contrario.

“La comunidad campesina de Aquia cree en la minería, pero en la socialmente responsable, con rostro social. No somos antimineros. Señor Víctor Gobitz, no mienta al Perú y al mundo. La ley no ampara el abuso del derecho, y usted lo está haciendo y arrastrando a Antamina al desprestigio mundial”, recusaron al representante minero y también han pedido su remoción.

Desde Aquia, también apuntan a que la empresa ha evadido todo tipo de diálogo, pese a haber enviado documentos que “ellos han ignorado”.

Por otro lado, los dirigentes alertaron que Antamina estaría politizando sus demandas en aras de “armar un complot mediático-político para buscar una posible vacancia presidencial”.