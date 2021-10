Castillo ratifica su compromiso de llevar el gas de Bolivia al sur del país

El presidente Pedro Castillo reiteró su compromiso de llevar el gas natural de Bolivia a las regiones del sur del Perú, como parte del proceso de masificación del recurso y el cierre de brechas en el sector energético.

Durante su visita al país altiplánico, donde se llevó a cabo el VI Gabinete Binacional Perú-Bolivia, el mandatario demandó un intercambio comercial más frecuente con el vecino país del sur que permita no solo concretar la masificación del gas, sino la segunda reforma agraria.

“Solo unidos, solamente trabajando de cara al pueblo vamos a seguir adelante. Hermano Lucho, trabajamos de cara al pueblo, que estos Gabinetes no se suelten, caminemos juntos, pero no para el discurso, pasemos a la acción; no tanto protocolo, no tantas comisiones, sino acciones”, refirió.

En este sentido, Castillo Terrones reafirmó la voluntad de nuestro país para que Bolivia tenga acceso al Océano Pacífico por el puerto de Ilo, en Moquegua, y planteó fortalecer la cooperación para que los agricultores de ambas naciones puedan acceder a fertilizantes, herramientas y tecnología.

“Hay mucho por hacer, pero empecemos por lo más urgente, queremos que se agende y se ejecuten los compromisos”, refirió el Jefe de Estado peruano, quien destacó las principales acciones implementadas por su Gobierno, como el lanzamiento de la Segunda Reforma Agraria y la Nueva Política de Masificación del Gas Natural.

Castillo invita a Arce a Cajamarca

El jefe de Estado peruano invitó, igualmente, a su símil de Bolivia a visitar la ciudad de Cajamarca, donde se espera organizar el próximo gabinete binacional entre ambos países, bajo el título “Inca Atahualpa”.

Por ello, dijo estar seguro de que los peruanos y bolivianos valorarán los avances logrados en la gestión integrada de la cuenca del Lago Titicaca; el desarrollo del Altiplano y la Amazonía; el fortalecimiento de la relación comercial y turística; la facilitación del tránsito de personas, bienes y servicios; la educación; la lucha contra la minería ilegal, el contrabando, entre otros.

“Hay mucho por hacer, pero empecemos por lo más urgente, queremos que se agende y se ejecuten los compromisos (...) Los invito y los esperamos”, finalizó.