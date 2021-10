La infraestructura gasífera es prioridad, aclara el presidente Pedro Castillo

Cuando el Ejecutivo empezaba a delinear los parámetros sobre la masificación del gas (infraestructura regional y gasoducto sur) y la renegociación de los contratos gasíferos (creación Comisión Multisectorial), el presidente Pedro Castillo insistió en la idea de nacionalizar el gas de Camisea.

En la víspera, el mandatario exhortó al Congreso a trabajar una ley conjunta para nacionalizar el gas de Camisea; no obstante, casi 24 horas después, Castillo rectificó el mensaje y, a través de sus redes sociales, manifestó que el Gobierno es y será respetuoso con la libertad de empresa.

“El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos”, aseveró.

PUEDES VER: Gobierno incluye a Ayacucho y Ucayali en nueva estrategia de gas en el sur

Al respecto, la SNMPE coincidió en que la masificación del gas es urgente. Agregó que para que ello ocurra hace falta que el Gobierno defina lineamientos de política pública que permitan la construcción de una red de ductos a fin de llevar gas a más hogares.

Actualmente, el gas natural llega por red de gasoductos a Lima, Callao, Ica y Piura. En tanto, el energético del Lote 88 llega también a Áncash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Moquegua y Tacna, pero a través de camiones de GNL o gasoductos virtuales.

Es importante subrayar que el pasado fin de semana Castillo señaló que la masificación del gas natural irá en paralelo a la renegociación con Camisea.

“El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos”, afirmó el mandatario. Foto: Presidencia

PUEDES VER: Gobierno llevará gas de Curimaná a las familias que más lo necesiten

Ojo con las expectativas

La idea de nacionalizar no es nueva; no obstante, los agentes económicos podrían reaccionar de forma desfavorable. Así lo advirtió Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quien señaló que las expectativas empresariales para este mes de octubre no podrían mejorar debido a las recientes declaraciones del mandatario, quien este último lunes 25 de octubre exhortó al Congreso a trabajar en conjunto una ley que estatice o nacionalice el gas de Camisea.

“Las encuestas de agosto fueron muy negativas, mejoraron en setiembre y esperábamos que mejoren (las expectativas de las empresas) fuertemente en octubre, pero luego del anuncio de ayer es posible que no sea con la intensidad que anticipamos”, señaló Velarde durante su participación en el foro ‘Confianza para el desarrollo económico: Gestionando el cambio’, organizado por AmCham Perú.

Ayer la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró la jornada en terreno negativo, con lo cual cerró la racha de ganancias que venía logrando desde hace tres semanas. Al cierre de las operaciones, el Índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, registró una caída de 1,12%. Mientras que el Índice S&P/BVL Perú Selectivo, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado local, anotó un retroceso de 1,20%.

PUEDES VER: Se posterga diálogo con el Consorcio Camisea

“Nacionalizar no es sinónimo de estatizar”

Para el economista e investigador José de Echave, cuando se habla de nacionalización es que ese recurso natural tenga un uso nacional. “Eso para mí está asociado a la masificación del gas y la negociación con las empresas”.

“Estamos frente a un gobierno que quiere masificar el gas, lo que me parece correcto, y ese es el sentimiento de una lógica de nacionalización, que el recurso que existe sea para el beneficio de los peruanos y del interior del país donde el proceso de conexión domiciliario avanzó muy lento. Eso no es sinónimo de estatización”, subrayó.

La palabra

Pedro Castillo, presidente de la República

“Como Gobierno del pueblo, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa”.