Adifan rechaza obligación de vender medicamentos genéricos por unidad

La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan) solicitó a la Digemid esclarecer de modo determinante los alcances de la obligación que el Indecopi impuso a las farmacias y boticas de vender al público medicamentos genéricos por unidad.

Esta medida fue establecida por Indecopi por “limitar la libertad de los consumidores de adquirir medicamentos”, ya que detectó que en las cadenas Inkafarma, Mifarma y Boticas Arcángel condicionaban a los usuarios a comprar en blíster cuando pedían genéricos.

El exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, señaló que, si bien la ley de genéricos no precisa la venta unitaria, “es algo que no se tiene que decir, eso ya es ética. Los medicamentos se compran de acuerdo a la necesidad terapéutica y no de acuerdo a cómo el mercado imponga. Si a un paciente le recetan 12 pastillas, el mercado no puede obligarle a comprar 20. Son productos especiales. Indecopi hace bien en precisar al identificar esta práctica comercial”.

Por su parte, José Silva, presidente de Adifan, sustentó que la objeción de la institución recae en que los productos farmacéuticos ya se encuentran sujetos a normativas y reglamentos vigentes sobre dispensación y expendio de los mismos.

Cabe precisar que, el último 30 de setiembre, Indecopi ordenó que Inkafarma, Mifarma y Boticas Arcángel adecúen sus estrategias comerciales de venta para que puedan ofrecer en sus locales medicamentos genéricos por unidad a los consumidores.