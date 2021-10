Julián Palacín: “Tenemos vocales en el Indecopi que no despachan a tiempo completo”

Tras conocerse el controversial fallo de una sala del Indecopi a favor de Bimbo, Julián Palacín, titular de la institución, aseguró que el 48% de los vocales y comisionados de sus órganos resolutivos serían investigados.

Veo un buen ánimo para investigar conflictos de interés.

No estamos de acuerdo con muchas cosas que están pasando y sobre todo con el tema del conflicto de intereses. Aquí hay un tema puntual, los vocales deben inhibirse cuando hay estos conflictos. Estamos viendo en las investigaciones cuántas inhibiciones por año ha habido, para sacar el promedio de quiénes lo hacían y quiénes no.

Ha hablado de revisar el 48% de los nombramientos.

Quiero aclarar que en ese 48% podría haber vocales en conflictos... como también podrían no haber. Hay vocales que sí se inhibieron. Hemos revisado porcentajes y sí, definitivamente, hay que rescatar esos casos. Ahora, los que no lo hicieron, pasan a la PCM para su análisis. El problema es que se crea un mal precedente respecto al tema de los octógonos.

¿Hay un copamiento?

Todo es un proceso, estos cargos vienen de gestiones anteriores, incluso pasan por la recomendación del presidente de Indecopi, expresidentes de la República y ex primeros ministros. Hay que buscar soluciones, y esas soluciones van de la mano con un paquete de reformas legislativas y de reforma interna. No podemos pensar que esto no va a cambiar. Tenemos vocales que a mitad de tiempo despachan en el Indecopi y la otra mitad en su estudio jurídico.

Este no fue el primer caso.

Estoy enfrentando todo este sistema con la finalidad de limpiar la casa. No entiendo cómo otros presidentes del Indecopi no han podido hacer lo que yo en cuarenta días. Si ya tenían estos caos detectados, ¿por qué se quedaron callados? ¿Por qué no lo sacaron a la luz? Es inconcebible. Indecopi propone personas idóneas, pero no podemos nombrar a alguien de la SNI, no entiendo cómo al señor Gagliuffi se le pasó por la cabeza.

"No podemos tener vocales part time que trabajen después en la actividad privada viendo la cantidad de casos que se resuelven en Indecopi", afirma Palacín. Foto: La República

Y la participación ciudadana es vital para denunciar, ¿no?

Así es. A raíz de que ha salido a la luz el caso Bimbo, Minsa ha anunciado que va a apelar, porque se trata de la salud de millones de personas.

Entonces, ¿por qué un peruano debe pagar S/ 1.400 para presentar una denuncia formal por advertencias publicitarias?

Bien... parte de esta reforma al código del consumidor pasa por crear una comisión multisectorial para cambiar este tipo de hechos. No solo en barreras burocráticas, sino en propiedad intelectual existen tasas que son exorbitantes. Se podrían bajar. La idea es que esto esté al alcance de todos, me parece inconcebible cobrarle S/ 1.400 a un ciudadano de a pie. Nosotros vamos a activar esto, al igual que las demandas colectivas que ningún presidente de Indecopi lo ha hecho a pesar de que la ley nos da esta facultad.

¿Y no será que Indecopi tiene demasiadas funciones?

Mire, nosotros vivimos de lo que recaudamos, que son, básicamente, las tasas, que usamos para pagar al personal en nuestras 26 oficinas. Tenemos una labor titánica. Somos una entidad, recuerde, muy bien vista a nivel internacional, eso me lo han dicho ahora último en mi viaje a Ginebra.

¿Y en Perú? ¿Es consciente de que la imagen del Indecopi se ha deteriorado con los años?

No podemos manchar la imagen de una institución por el mal manejo de 5 o 6 vocales...

Ojo que usted habló del 48% de funcionarios, o sea que algo más de 5 o 6 debe haber.

Es posible... pero, como le digo, habrá sorpresas. Porque cuando esta información la tenga completa la haré pública. En pocos días van a tener más, es lo único que puedo adelantar.

¿Va a plantear entonces modificaciones a la ley y reglamento para establecer requisitos más altos para miembros de las comisiones y las salas?

Definitivamente. Esto hay que estudiarlo a fondo, no podemos tener vocales part time que trabajen después en la actividad privada viendo la cantidad de casos que se resuelven en Indecopi. Considero que se podría pensar en tener vocales a tiempo completo en un trabajo único, y para eso habría que mejorarles los ingresos. Eso habría que hablarlo con la PCM y el MEF.

Claro, porque se hablaba de una falta de presupuesto.

Sí. Será un tema prioritario en esta reforma del Indecopi y lo vamos a ver en nuestra gestión. No podemos permitir que esto continúe, pero para ello necesitamos el presupuesto.

¿Y esos cambios lo incluyen a usted? Porque cuando llegó, varios renunciaron.

Hay grupos de poder que han concertado para hacer una campaña demoledora contra un abogado con más de trece años en la profesión, solo por ser del partido de gobierno. Soy socio fundador de mi propio estudio, he tenido éxito en la actividad privada y ahora llevo mis réditos a la función pública. Para ser jefe del Indecopi, la ley no exige ningún tipo de requisito. Es un cargo político, es una designación de la PCM y del presidente.

¿Eso último le parece bien?

Yo creo que debería mantenerse así, porque Indecopi, a pesar de ser una entidad técnica especializada, tiene la facultad de designar a una persona de confianza, un cargo del presidente Castillo y propuesto por el primer ministro. Eso es bueno, la alternancia es importante.