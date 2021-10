Commodities: cobre y oro caen ante fortaleza del dólar por crisis energética e inflacionaria

Los precios de los commodities mineros como el cobre y el oro retrocedieron en el inicio de operaciones del martes 26 de octubre debido a expectativas financieras y de recursos.

Así, los precios del metal rojo cayeron agobiados por un dólar más firme y por el miedo a que una crisis energética y un crecimiento económico más lento en China, el principal consumidor de metales, erosionen la demanda.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.9% a US$ 9.783 la tonelada después de subir un 1.7% el lunes.

Los altos precios de la energía y los esfuerzos para frenar las emisiones contaminantes en China han limitado la producción de algunos metales, pero a los analistas les preocupa que los fabricantes también se vean afectados, lo que socavará el consumo.

“Hay muchas incertidumbres, incluida la gravedad de la destrucción de la demanda por la crisis energética tanto en China como en otras partes del mundo”, dijo a Reuters Wenyu Yao, estratega senior de materias primas del ING Bank.

Los bajos inventarios también han respaldado los precios del cobre, que alcanzaron un máximo de cinco meses de US$ 10.452,50 hace una semana, pero pronto habrá más material disponible, según Antaike.

Mientras que los costos del oro también presentaron un retroceso, debido a la estabilidad del billete verde, además los inversionistas esperaban importantes reuniones de bancos centrales en busca de pistas sobre las próximas subidas de tasas de interés, en medio de preocupaciones por la inflación.

El oro al contado cedía un 0.3% a US$ 1.802 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.1% a US$ 1.804,90.

“Hay una leve recuperación del dólar y ese no es el mejor factor para el oro. No obstante, no se espera que los precios bajen con fuerza, ya que los inversores se han dado cuenta de que hay riesgos a la vuelta de la esquina”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo de Kinesis Money.

El oro, por tanto, no tiene mucho espacio en el corto plazo, dijo De Casa, agregando que “solo una Fed cauta o una desaceleración del dólar podría llevarlo hasta los US$ 1.900, de lo contrario solo hay espacio para una apreciación moderada a US$ 1.820-US$ 1.830″.

Con información de Reuters.