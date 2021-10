Mirtha Vásquez confirma que Ejecutivo presentará propuesta de reforma integral de pensiones

El Gobierno presentará una propuesta para la reforma integral de pensiones, según confirmó la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez durante su presentación ante el Congreso de la República para pedir el voto de confianza del gabinete.

En ese sentido, indicó que mientras elaboran la propuesta de reforma previsional, ampliarán la cobertura del programa estatal Pensión 65.

“Una mejor distribución del crecimiento económico debe implicar también que nuestros adultos mayores se beneficien de él. En este sentido, mientras elaboramos una propuesta de reforma integral de la ONP y de las AFPs, nuestro objetivo es aumentar la cobertura de Pensión 65 como pilar público de un sistema nacional de pensiones que responda a las necesidades de las mayorías”, manifestó la premier.

Cabe precisar que el Gobierno de Pedro Castillo anunció antes la creación de una nueva Comisión Nacional del Sistema Nacional de Pensiones, integrada por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y los pensionistas, según señaló el ex titular de la PCM Guido Bellido el pasado 26 de agosto.

En cifras del Ejecutivo, actualmente solo el 27% de las personas adultas mayores de 65 años recibe una pensión contributiva, incluyendo los regímenes público y privado. Si se suma el impacto del programa Pensión 65 y otros regímenes, el nivel de cobertura sube al 48,7%, cifra muy alejada del promedio regional de 70,8%

Asimismo, del total de la PEA, un 30% no está afiliado a ningún sistema previsional; es decir, casi 5 millones y medio de peruanas y peruanos no recibirán ninguna pensión en la vejez. Y un 41 % que, pese a estar afiliado, no cotiza, lo que significa que más de 7 millones de personas no recibirán una pensión suficiente cuando se jubilen.