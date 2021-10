Productos vendidos en Navidad subirán 20%

Por: Cristina Alvarado O.

Mientras miles de peruanos esperan pasar una Navidad mucho más calmada que la del año de la pandemia, los vendedores de diferentes emporios comerciales de Lima no saben si podrán pagar las cuentas de diciembre.

Esta semana la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que los precios de los productos comercializados en esta Navidad se incrementarían hasta en un 20%, ello debido al alza de los gastos logísticos y al alza en el tipo de cambio.

La CCL afirma que el precio de cada uno de los contenedores con los que se traen mercancías del exterior antes costaba entre US$ 2.000 a US$ 3.000. Sin embargo, ahora su precio oscila entre los US$ 12.000 a US$ 15.000.

Este incremento en el precio del transporte así como otros factores locales han obligado a los comerciantes de Lima a subir el precio de los productos.

Una campaña complicada

“Estamos estancados. Nuestra recuperación no avanza y esta campaña navideña venderemos la mitad de lo que vendíamos en el 2019″, dice Román Nazario, vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda.

Román Nazario es un comerciante de artículos importados y cada día se siente más afligido ya que esta Navidad las muñecas, carritos y diferentes juguetes costarán el doble de lo que antes de la llegada de la COVID-19. “Una pelota costaba 10 soles en el año 2019, ahora va a costarte 20 soles. Un carrito a batería antes podía costarte 50 soles, ahora estará 100 soles”, afirma.

Esta campaña navideña Román Nazario espera vender la mitad de lo que vendía antes de la pandemia. “Los ambulantes en las calles, el ruido político y el aforo reducido nos juegan en contra”, dice.

Así como Román, son más de 18.000 comerciantes formales que ven con preocupación la próxima campaña navideña en Mesa Redonda.

En diferentes puntos comerciales de Lima la situación es similar. Tanto en puntos comerciales como Polvos Azules, o Gamarra no esperan tener los mismos ingresos que antes de la pandemia.

El aforo reducido

Este también es el caso de Florentino Zevallos, presidente del consejo directivo de Polvos Azules. Florentino dice que con el aforo al 50% por la pandemia las ventas caen. Él y sus compañeros intentan vender zapatillas originales, artefactos de calidad y dar todas las facilidades de pago a los usuarios. Sin embargo, menciona que para fin de año les va a faltar dinero para pagar las deudas.

“No vamos a poder cubrir gastos como otros años. El pueblo con las justas para sobrevivir y el costo de vida ha subido mucho”, manifestó Zevallos.

A pesar de que la CCL es optimista al calcular que las ventas en la campaña navideña alcanzarán el 80% de lo que corresponde en el mismo periodo del 2019. Los comerciantes no comparten esta proyección.

Ambulantes en Gamarra

Susana Saldaña es la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú y tiene un puesto de ropa en el tercer piso de una galería en el corazón de Gamarra. Ella dice que vender es un suplicio porque cientos de ambulantes abarrotan las puertas del edificio e impiden que los clientes ingresen a los locales a ver las faldas, vestidos y pantalones que son los más vendidos en la campaña navideña.

“Sí, creemos que podríamos superar los niveles prepandemia. Pero el comercio informal está colapsando todos los ingresos de los formales. Además, el gobierno debe poner salvaguardas a la ropa importada. De igual forma se necesita financiamiento para las mypes. Además, los aforos para producción deben elevarse al 70% ya que ahora solo trabajan al 50%”.

Para la campaña de fin de año se espera una ampliación del aforo al 80% en centros comerciales pues hoy se tiene apenas un 31%, según informó la CCL. Sin embargo, la Navidad se aproxima y las cifras reales las veremos en un par de meses.

Campaña navideña a la baja

Los gastos logísticos se han quintuplicado a niveles nunca antes vistos, así como el incremento del dólar ha subido en un 30% en un año por la inestabilidad política, se traducirán en un aumento de precios en los stocks entrantes para la campaña navideña, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Los productos se han incrementado entre 80% a 120% según comerciantes de Mesa Redonda. Afirman que la siguiente campaña fuerte es la escolar, la cual también se vería afectada por el alto precio del flete.

La palabra

Susana Saldaña, Presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú

“Más de 50 mil personas en Gamarra todavía no han podido recuperar su empleo. Eso no es crecimiento, eso está mal. Cuando logremos superar las cifras prepandemia, podremos hablar de crecimiento. Antes de eso no”.