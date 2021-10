Walter Borja: “En noviembre, 1.500 pensionistas cobrarían su pensión proporcional”

La semana pasada, el MEF publicó el reglamento operativo para que los afiliados de la ONP con al menos 10 años de aportes accedan a una pensión. Ante ello, Walter Borja, nuevo jefe de la ONP, cuenta cuáles son las expectativas que se tienen con esta medida y el número de beneficiarios que se alcanzaría.

¿Cuándo se estarían entregando las primeras pensiones proporcionales?

Queremos ser los más expeditivos con este procedimiento, de hecho hemos calculado que este beneficio puede alcanzar en el primer año a 46.000 pensionistas; sin embargo, de aquí a finales de octubre quisiéramos tener calificados y otorgar el derecho a por lo menos 1.500 pensionistas que podrían cobrar el pago que se hace en noviembre.

En noviembre se concreta...

Es nuestro objetivo, en noviembre vamos a pagar las primeras pensiones proporcionales a los que ya vayamos calificando de las solicitudes que se presenten en estos días.

¿Qué pasará con los que no llegaron a 10 años de aportes?

Yo debo calificar 10 años de aportaciones para recibir una pensión de S/ 250 y calificar 15 años para recibir una pensión de S/ 350. Pero ¿qué pasa si no logro los 10 años? Se les da dos beneficios: uno, si aspiro tener una pensión de 10 años, dos años los puedo sustentar con declaración jurada; y si aspiro a tener una pensión de 15 años, cuatro años los puedo sustentar. Pero no solo esa es la condición que pretendemos facilitar a los pensionistas para el acceso a su derecho, también está el préstamo previsional. Si he aportado nueve años, pero me falta 1 año para tener acceso al derecho, le podemos otorgar un préstamo previsional por un año que cubre ese año que falta, y esa persona sería acreedora al derecho de 10 años. En el caso de 15 años, si tengo aportados 13 años y me faltan dos para sustentar el derecho, puedo acceder a un préstamo previsional que me cubre esos dos años y tendría expedito mi derecho para recibir mi derecho y tener la pensión de S/ 350.

¿Cuál será el costo fiscal que demandarán las pensiones proporcionales?

De esos 46.000 beneficiarios que estimamos en el primer año, más o menos el costo fiscal es S/ 190 millones, pero en el reglamento no solo se considera pago de pensiones proporcionales, también está lo de la jubilación adelantada y las pensiones para los beneficiarios por orfandad o viudez, y el costo total, incluidos ellos, estimamos que alcanzará S/ 255 millones en el año. Estos montos están garantizados en su provisión por disposición del MEF; sí tenemos el respaldo financiero para poder llevarlo adelante.

Yendo a otros temas. ¿Recomendará actualizar el Bono de Reconocimiento?

Eso tiene su desarrollo en el reglamento unificado vigente, es verdad que por los temas de la pandemia ha habido ciertos retrasos en el otorgamiento del Bono de Reconocimiento, pero es una función que seguimos llevando adelante y es también una mejora para optimizar los tiempos y la calidad. Pero ese tema está en nuestra agenda y la estamos llevando adelante. Lo que queremos es optimizar los procesos para que estos se ejecuten y realicen con oportunidad y celeridad pensando en la necesidad de los que requieren a esa solicitud.

¿Cuáles deberían ser los ejes de una reforma de pensiones?

Somos un organismo técnico especializado en el sector Economía y Finanzas, y es en ese marco que nosotros vamos a implementar lo que la política general de gobierno disponga, hay una decisión pendiente sobre la materia y se explicará en el mensaje del discurso de investidura de la nueva premier, sentando su posición sobre este y otros temas. Pero sí creemos que una reforma tiene sus pilares claves: sostenibilidad, la ampliación del derecho y garantizar bienestar a todas las personas, y trabajaremos en construir los consensos que se requieran para alcanzar algo así.

¿Deben acogerse las recomendaciones de la comisión que presidió la excongresista Omonte?

Definitivamente, allí hubo un esfuerzo por avanzar en esta construcción de consensos, igual que en la Comisión de Protección Social que se trabajó entre finales de 2016 y 2017, y también la voz de los jubilados, pensionistas, de todos los actores que tengan que ver con el tema, hay mucho que trabajar en construir los consensos que permitan que haya una efectiva reforma de pensiones.❖