El Poder Ejecutivo enmienda la plana a Indecopi por favorecer a la industria

El Estado contra el Estado. Luego de conocerse el presunto irregular favorecimiento de una sala de Indecopi a la empresa Bimbo, que no consignó el octógono correspondiente de grasas trans en su producto ‘pan blanco sin bordes’ en el 2019, el Ministerio de Salud (Minsa) salió al frente y anunció la impugnación de la resolución firmada por Silvia Hooker, hasta anteayer gerenta de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que resolvió en setiembre pasado dejar sin efecto la sanción contra la panificadora.

La máxima autoridad sanitaria del país remarcó que la publicidad de cualquier alimento o bebida no alcohólica con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturada debe consignar en forma clara, legible, destacada y comprensible las advertencias publicitarias que dispone la ley de alimentación saludable para su comercialización, no importando la vastedad de su contenido. Además, recordó que desde el 23 de julio del 2021 está prohibida la elaboración, importación y venta de aceites y grasas parcialmente hidrogenadas, por lo que, actualmente, no está permitido su uso como ingrediente de alimentos y bebidas industrializadas.

“Discrepamos de la posición mayoritaria de la Sala Especializada en Defensa del Consumidor del Indecopi y sostenemos que la obligación de consignar la advertencia “Contiene grasas trans: Evitar su consumo” no requiere parámetro técnico alguno y debe estar consignada en todos los productos que contengan grasas trans, sin importar su cantidad”, aseveró el Minsa.

Agregó que la finalidad de la legislación es evitar el consumo de grasas trans y eliminarlas gradualmente en todo producto procesado. Por ello, apuntó que los argumentos de la sala contravienen dicho objetivo y desprotegen a los consumidores.

En tanto, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) pidió la intermediación de la Fiscalía para explicar por qué Indecopi resolvió el caso Bimbo con reglas (extintas, además) de la FDA de EE. UU. por encima de la ley peruana.

En manos del contralor

Por su parte, el presidente del Indecopi, Julián Palacín, optó por solicitar una investigación a cargo de la Contraloría para ventilar cualquier conflicto de intereses entre los vocales heredados de gestiones anteriores (Hooker fue nombrada en 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, con el gabinete Zavala) y no presentarse ayer ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento.

Esta decisión no fue bien recibida por el titular del grupo, José Luna, quien demandó la presencia de la primera ministra Mirtha Vásquez para explicar los pormenores de este ausentismo. Antes, Palacín había reprogramado su visita del 28 de setiembre. Cabe precisar que Indecopi es un organismo adscrito a la PCM. Finalmente, se le dio una última oportunidad para el próximo martes 26.

Silvia Hooker

Resolución exprés en Indecopi

La Sala de Indecopi resolvió el caso Bimbo con leyes de EE. UU., como si existiera un vacío en la legislación peruana.