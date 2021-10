Cobre reanuda su escalada pese a anuncios de China de enfriar precios récord del carbón

El cobre y otros metales básicos reanudaron su escalada el miércoles ante la caída del dólar y el temor a que la crisis energética mundial pueda afectar a los ya debilitados inventarios, informó la agencia Reuters.

A las 1610 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,5% a 10.193 dólares la tonelada tras haber caído más temprano a 9.908,50 dólares después de que el planificador estatal de China dijo que estaba buscando formas de enfriar los precios récord del carbón.

La escasez de energía en China y las subidas de los precios de la electricidad en Europa hacen temer escasez de suministro de metales básicos, algunos de los cuales tienen niveles de inventarios en mínimos de varios años.

“Hay existencias de cobre muy ajustadas en este momento y eso sigue siendo preocupante, pero los precios (se están) desacelerando principalmente por señales técnicas que muestran que el cobre estaba sobrecomprado”, dijo Xiao Fu, jefa de estrategia de materias primas de Bank of China International.

Los bajos inventarios del metal rojo en el sistema LME impulsaron los precios a un máximo de 10.452,50 dólares el lunes, cerca del récord de 10.747,50 dólares de mayo. La prima del cobre al contado sobre el contrato de tres meses se moderó a unos 157 dólares por tonelada frente a un máximo histórico de 1.103,50 dólares el lunes, lo que apunta a una disminución de las preocupaciones sobre el metal de pronta entrega.

Las existencias on-warrant de cobre en depósitos registrados ante la LME aumentaron en 2.650 toneladas a 17.875 toneladas, aún cerca de mínimos desde 1998. Los inventarios de la Bolsa de Futuros de Shanghái (ShFE) suman 41.668 toneladas, su nivel más bajo desde 2009.

La LME, el mercado de metales industriales más grande y antiguo del mundo, intervino el martes por la noche y declaró que enmendaría las reglas de préstamos e implementaría un límite de backwardation y un mecanismo de aplazamiento de entrega para el comercio de cobre con efecto inmediato.

Cabe precisar que, por la mañana, la libra del metal rojo cerró las operaciones en el mercado spot con un retroceso de 4,61%, su mayor caída diaria desde el 4 de marzo pasado (-5,17%). No obstante, el precio promedio de la libra en el 2021 se ubicó en US$ 4,183, mucho más que los US$ 2,80 de todo el 2020.

Producción de cobre refinado de China aumenta 2,4% interanual en septiembre

De otro lado, Reuters informó también que la producción de cobre refinado de China subió en septiembre un 2,4% interanual a 885.000 toneladas, el mayor volumen mensual desde abril, de acuerdo a un reporte divulgado el miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas.

La producción aumentó un 1,3% en relación a agosto, lo que indica un bajo impacto en las fundiciones de cobre a partir de las restricciones del suministro de electricidad debido a la crisis energética que atraviesa China.

El incremento de los cargos de tratamiento y refinación y los elevados precios del derivado ácido sulfúrico también están incentivando a las fundiciones a subir el ritmo de operación, mientras la producción de mineral de hierro del país saltó un 9,6% interanual a 84,7 millones de toneladas en septiembre, dijo la oficina de estadísticas.