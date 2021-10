CAF coloca US$ 1.000 millones en bonos para impulsar reactivación de América Latina

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) anunció la colocación de bonos por US$ 1.000 millones para impulsar la reactivación social y económica de América Latina. Esta emisión tiene un vencimiento de 3 años y un cupón de 1,25%.

“Hoy más que nunca América Latina y el Caribe nos necesita y aquí estamos, atrayendo nuevos recursos a tasas favorables para seguir apoyando a los gobiernos en sus planes de atención, mitigación de la pandemia y en la reactivación social y económica, que hemos fijado como prioridad en los primeros 100 días de gestión”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Esta emisión en el mercado estadounidense sobresale por el favorable nivel de precio alcanzado para CAF, gracias al interés de los inversionistas, principalmente de administradores de fondos, instituciones públicas, fondos de pensión, bancos centrales, bancos comerciales con una distribución geográfica en Europa, Medio Oriente, África, Asia y América. Los bancos colocadores fueron Barclays, BNP, Daiwa, J.P. Morgan.

“La primera emisión de CAF tamaño Benchmark en 2021 fue todo un éxito. Al utilizar inteligentemente la diversificación de divisas con la emisión en euros a principios de año, el equipo de CAF ha creado un valor excepcional para los compradores en dólares y ha logrado superar su objetivo de tamaño con una concesión mínima. La alta calidad de la demanda, la mayor desde 2016, confirma el apoyo continuo que CAF recibe por parte de los inversionistas”, afirmó Lee Cumbes, director de DCM en Barclays.

“Felicito al equipo de finanzas de CAF por navegar con éxito frente a la reciente volatilidad macro y, al mismo tiempo, lograr la mayor transacción en los últimos tres años y una concesión marginal a la curva secundaria”, destacó por su parte Jamie Stirling, director de SSA DCM de BNP Paribas.

CAF: apoyo para América Latina

CAF apoya a la región de manera ágil y oportuna mediante una serie de instrumentos financieros y técnicos que complementan las medidas que están aplicando los gobiernos. La estrategia integral contempla financiamientos de emergencia anticíclicos de rápido desembolso por US$ 4.100 millones, y una Línea de Crédito Contingente Regional para epidemias por US$ 300 millones para la atención directa de los sistemas de salud pública.

También incluye recursos de cooperación técnica no reembolsable por US$ 5 millones para iniciativas prioritarias relacionadas con la atención a la pandemia; una Línea de Crédito Financiera por US$ 1.600 millones para los bancos nacionales de desarrollo; y dos facilidades de liquidez para apoyar a los sistemas de salud y a las empresas de servicios públicos de los países accionistas, por un monto agregado de US$ 1.700 millones.

El dato

En 2021, CAF ha emitido cerca de US$ 4.500 millones en diversos mercados. En este periodo se ha realizado una operación pública tamaño Benchmark, récord en el mercado europeo. También se han realizado diferentes transacciones en el mercado asiático, mexicano y el primer bono SOFR (Secured Overnight Financing Rate) realizado por un emisor Latinoamericano.