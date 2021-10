Alicorp lanza al mercado Umsha, la nueva marca que reemplazará a Negrita

Luego de que en el 2020 Alicorp anunciara que cambiaría el nombre e identidad visual de la línea de productos Negrita, este miércoles acaba de difundir su nueva y renovada marca llamada Umsha, inspirada en humisha, versión selvática de la yunza, colorida y alegre festividad que se celebra en el Perú.

La Negrita estuvo en el mercado por 60 años, pero Alicorp decidió cambiar la imagen para ratificar su “compromiso con la diversidad y firme oposición al racismo en todas sus formas”, así lo señaló en un comunicado el año pasado.

“ El cambio de marca en muy importante para la sociedad peruana y la administración pública, porque nos ayuda a dejar de estereotipar a determinados colectivos; por ejemplo, los afroperuanos y en este caso la mujer afroperuana ”, precisó Gustavo Ore de la Dirección de la diversidad cultural y eliminación de la discriminación racial del Ministerio de Cultura en un video para la marca.

¿Cómo se construyó la nueva marca?

Umsha nació a partir de un proceso colaborativo que se lanzó en agosto de 2020 y al que postularon cientos de profesionales académicos y estudiantes de todo el país con sus diversas propuestas.

“Fue un proceso lleno de muchísimo aprendizaje. Escuchar las preocupaciones y sugerencias de los diferentes expertos nos ayudó a encontrar juntos una nueva marca que nos llena de orgullo y que representa todo lo que buscábamos para este cambio de nombre. Esperamos que esta marca siga inspirando nuevos momentos de celebración que fomenten la unión y cercanía entre los peruanos”, dijo Vanessa Montero, directora del Centro de Excelencia de Marketing de Alicorp.

La idea ganadora del concurso fue creada por Luis Martín Rázuri, profesional en diseño y profesor universitario, quien se inspiró en las yunzas, celebración colorida que le recuerda a los caramelos y dulces. Y de esa festividad, usaron una variante de su nombre: Ushma.

Alicorp explicó que Ushma mantendrá los postres y refrescos que ya estaban en su portafolio, pero se irán incorporando nuevos productos.

PUEDES VER Perupetro anuncia el ingreso de Petroperú al Lote I de Talara desde diciembre

Productos Umsha. Foto: Captura video Alicorp

¿Por qué cambiaron la marca ‘Negrita’?

A mediados del 2020, Alicorp informó que el cambio de imagen era resultado de cómo ahora las sociedades abordan los temas de diversidad y racismo. “Aquello que antes podía considerarse positivo, hoy resulta inapropiado, pues todos somos más conscientes de que se consolidan estereotipos que buscamos superar”, indicó en su comunicado.

“Hay muchas cosas que el racismo reproduce que son intangibles, que como no vemos o sentimos de manera directa asumimos que no está, lo que se comunica sobre afroperuanos es algo mínimo y es algo está asociado normalmente a estereotipos. Tiene su particularidad también con representaciones como la que tenía Negrita, estas figuras que se asemejan mucho a la de mujeres negras esclavizadas para asociarla a cuestiones que tienen que ver labores domésticas”, explicó Ana Lucía Mosquera, consulta e investigadora en Comunicación Intercultural, diversidad género y no discriminación para un video de la marca.