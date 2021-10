Ayawilca: encuentran en Pasco el que sería uno de los yacimientos de zinc más grandes del mundo

La canadiense Tinka Resources presentó los resultados de una nueva Evaluación Económica Preliminar (PEA) para el proyecto de zinc Ayawilca en Pasco. De acuerdo a la información compartida por Rumbo Minero, el proyecto podría tener un futuro subterráneo con acceso a rampa con una planta de procesamiento de 8.500 toneladas por día.

De esos resultado, el presidente y director ejecutivo de Tinka, Graham Carman, destacó el sobresaliente proyecto que es Ayawilca. Especificó que Ayawilca es un proyecto de zinc sobresaliente ubicado en una jurisdicción amigable con la minería.

“Está bien posicionada para ser uno de los próximos importantes proyectos de desarrollo de zinc en todo el mundo. Esto colocaría a Pasco, como una de las regiones que albergaría uno de los yacimientos de zinc más importantes”, refiere el reporte.

La evaluación considera una vida útil de 14,4 años; y para el propósito del informe la producción comenzará en 2025 luego de 18 meses de construcción y puesta en servicio. Este plan inicial de mina se basa en extraer un total de 43,5 millones de toneladas con una ley de 5,56% Zn, 14,5 g / t de plata y 0,20% de plomo durante la vida útil de la mina.

Los resultados de la presente PEA constituyen un progreso en el rendimiento comparado con la PEA de 2019. Entre los aspectos destacados incluye un capex inicial de US$ 264 millones con TIR después de impuestos del 31,9% (TIR antes de impuestos del 42,6%).

Dichos gastos incluyen US$ 83.5 millones para la planta de procesamiento; US$ 34 millones para infraestructura; también US$ 47.2 millones para equipos de mina y desarrollo de preproducción subterránea; US$ 9.1 millones para infraestructura fuera de la operación; y US $ 3.6 millones para costos directos de una instalación de almacenamiento de relaves filtrados de inicio.

Ayawilca: zona minera con potencial futuro

El proyecto está ubicado en una importante región minera, cerca de una carretera pavimentada en construcción, a unos 200 kilómetros de una refinería de zinc en funcionamiento y un puerto.

“La PEA actualizada demuestra que Ayawilca tiene el potencial de ser el mayor productor primario de zinc en Sudamérica. Aún existen más oportunidades para agregar más valor en Ayawilca, incluida la búsqueda de mejorar las recuperaciones de zinc (actualmente 92%) a un concentrado de zinc y la recuperación de plata a un concentrado de plata y plomo (actualmente 45%), y también incorporar un circuito de estaño en el plan”, dijo Graham Carman.

En otros términos, la producción anual promedio se calcula en, aproximadamente, 155.000 toneladas de zinc en concentrado por año, lo que convertiría a Ayawilca en el mayor productor primario de zinc de América del Sur y uno de los diez principales productores mundiales de zinc.