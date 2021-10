Buscan incluir gratificación en remuneración mensual

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, ha presentado cinco iniciativas legislativas que buscan realizar ajustes a la ley de productividad y competitividad laboral.

Una de ellas abre la posibilidad de que empleadores y trabajadores que tengan un salario menor a S/ 8.800 (2 UIT) puedan negociar que en la remuneración mensual se incorpore la gratificación y otros beneficios laborales y convencionales, con excepción de la Compensación por Tiempos de Servicios (CTS) y las utilidades.

Actualmente, la ley solo permite que los trabajadores con salarios por encima de S/ 8.800 (2 UIT) puedan pactar una remuneración integral anual (RIA), la cual incluye beneficios laborales como la CTS y gratificación, con excepción de las utilidades.

Para el exviceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral Fernando Cuadros, esta iniciativa legislativa sería una medida peligrosa sobre todo para los nuevos contratados, pues ello podría significar una reducción del sueldo.

“Se podría decir que este monto incluye el sueldo base y la gratificación, pero puede ser que se esté haciendo una rebaja a la remuneración base a la práctica. Es un incentivo perverso para que las empresas reduzcan sueldos, reduzcan costos laborales para sus nuevos contratados y para trabajadores temporales, que son la mayoría”, precisó.

En ello coincide Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria del Perú (CUT), quien afirma que ya envió un oficio a la Comisión de Trabajo mostrando su rechazo a dicha propuesta.

“Esa remuneración íntegra lo que hace es aparentar un sueldo mayor a los trabajadores, pero les está afectando en su futuro”, agregó Bazán.

Germán Lora, abogado laboralista, discrepa de ambas posturas, pues precisa que esta medida -de ser aprobada- solo se aplicaría si el trabajador lo acepta. “¿Qué hace esa norma? Simplifica las relaciones laborales, un empleador se sentirá más aliviado desde el punto administrativo de pagar 12 mensualidades y dejar que las grati estén incorporadas en los sueldos”, comentó el experto.

Vale recordar que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad que aprobó el Gobierno en 2019 proponía la RIA para trabajadores que ganan menos de 2 UIT, ello fue rechazado por las centrales sindicales.

El exviceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Fernando Cuadros, se pronunció sobre la iniciativa legislativa calificándola de nefasta. Foto: Twitter @fcuadrosl

Flexibilizar contratos part time y ceses

La congresista de la bancada de Acción Popular también ha planteado regular la jornada parcial de trabajo. Lo que se buscaría es que las 24 horas semanales que le corresponde a un trabajador en esta modalidad puedan ser distribuidas de cualquier forma. Por ejemplo, podría laborar a la semana ocho horas por tres días, según explica Lora.

Alva también propone que las empresas puedan extinguir la relación laboral de un número de trabajadores inferior al 10% del total del personal. Actualmente, puede solicitarse un cese siempre y cuando implique al 10% del personal.

También propone flexibilizar los contratos a plazo fijo. Para el exviceministro Cuadros, lo que debería promoverse son los contratos indefinidos.

Reacciones

Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo

“Dice pactar como si fuera voluntario, pero un trabajador con un contrato temporal no tiene mayor poder de negociación, lo más probable es que se lo impongan”.

Germán Lora, abogado laboralista

“El trabajador opta si quiere o no, no es obligatoriamente. Si el trabajador no quiere, seguirá recibiendo su grati en julio y diciembre; y si quiere la grati, se le incorpora al sueldo mensual”.