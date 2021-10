Gobierno autoriza venta y consumo de alimentos y bebidas dentro de las salas de cine

El Ministerio de la Producción (Produce) informó este jueves que los cines podrán vender y permitir a sus clientes, consumir alimentos y bebidas al interior de las salas.

El titular del Produce, José Rogger Incio, sostuvo que esta medida se pone en marcha tras las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales y el exitoso avance del proceso de vacunación en el país, tras un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa).

El ministro precisó que solo podrán hacerlo las personas inmunizadas con dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, dentro de los cines localizados en las provincias que tengan un avance de 40% de vacunación.

“El cumplimiento de esta condición regirá cuando el Ministerio de Salud (Minsa) lo comunique expresamente a Produce”, agregó.

El nuevo protocolo indica que las salas de cine deben tener un flujo de aire fresco unidireccional, con un sistema de inyección y extracción de aire, que evite el reciclado del aire. También se pueden implementar sistemas de filtración de aire, tipo MERV 13 o superior (Ideal HEPA).

Asimismo, indica Incio que los cines deberán habilitar salas para vacunados con dosis completas y que hayan cumplido el tiempo esperado para la formación de anticuerpos, lo cual será definido por la Autoridad Sanitaria Nacional.

PUEDES VER: Advierten reformas laborales nefastas para los trabajadores promovidas por Acción Popular

Contra la salud pública

A través de las redes sociales, algunos internautas manifestaron su sorpresa al ver que en cadenas como Cineplanet ya se estaba permitiendo desde hace varios días el consumo de alimentos y bebidas dentro de las salas, atentando así contra las normas sanitarias vigentes, considerando que la normativa del Produce aún no ha sido oficializada.

Al respecto, el epidemiólogo César Cárcamo, sostiene que se pone en peligro la salud pública ya que las salas de cine son espacios muy concentrados, y por lo tanto, peligrosos.

Sin importar que el Gobierno autorice la ingesta de alimentos a personas con las dos dosis, considera que “igual se están corriendo riesgos”.

“El riesgo es menor con personas vacunadas, no hay ninguna duda pero su riesgo no es cero. Es como ir a la guerra con caso o sin caso. Mejor es con casco, pero mejor es no ir a la guerra”, dice a La República.

Consumidores pueden entrar con alimentos de otras tiendas

Indecopi ratificó hace unas semanas que los consumidores podrán ingresas a las de Cineplanet con alimentos y bebidas comprados en otros establecimientos.

Ello, tras declarar improcedente una denuncia de Cineplanet contra esta medida, ya que la empresa alegó que es una “barrera burocrática la medida correctiva que ordena retirar el aviso donde informa a los consumidores la prohibición del ingreso a sus salas de cines con alimentos y/o bebidas adquiridas fuera de su establecimiento”.