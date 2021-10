Transporte marítimo: crisis traerá alza en los precios de productos

El transporte marítimo afronta una gran crisis con la escasez de los contenedores y el alza en el flete y un dólar elevado. Los efectos aún no se reflejan a un 100%, pero ya se asoman y se vaticina un escenario incierto.

Disrupciones

Moisés Woll, presidente de la Asociación Marítima del Perú (Asmarpe), explicó que la coyuntura del transporte marítimo obedece a las disrupciones del mercado por la pandemia. La rápida reactivación de las economías desencadenó un incremento en la demanda de los productos, puesto que los países importadores agotaron sus stocks.

“Empezaron a reponer sus stocks mediante nuevas órdenes de compra. El patrón de consumo cambió y hubo una mayor demanda de productos de importación que causó una ola de pedidos, pero la capacidad instalada de buques no fue suficiente para atenderla”, detalló Woll a La República.

Escasez de contenedores

Estos recipientes son una de las claves en el tema. Woll comentó que “si bien las navieras no dejaron de operar, sí tuvieron que reajustar sus servicios para adecuarse a las limitaciones ocasionadas por la COVID-19″, como el cierre y congestión de puertos en China (alberga a 7 de los puertos de contenedores más grandes del mundo).

“Los contenedores tenían una rotación de 60 días —ida y vuelta— y 10 días más para el descargo. Pero aumentaron los días por las medidas sanitarias. Al estar rotando más lento, se ponen más de estos en la flota, pero quienes los fabrican estaban en cierre. Esto finalmente terminó por quitar predictibilidad a las fechas de las recaladas”, anotó el representante de Asmarpe.

Pese a esta situación, en el Callao el volumen de carga de contenedores de importaciones de enero a julio del 2021, con respecto al mismo periodo del año pasado, va de la siguiente manera: Asia a Perú, 48% más; de EE. UU. al Callao hubo un 17% de incremento; mientras que desde el Viejo Continente hacia nuestro país se presentó un 35% de crecimiento.

“Si bien hemos tenido situaciones de congestión (Callao), los buques han sido atendidos dentro de las ventanas que han sido ofrecidas y con cierta regularidad. No estamos viendo la crisis que hay en Los Ángeles y Londres”, aclaró Woll.

Pese a cierta congestión registrada en el Callao, los buques han sido atendidos dentro del margen de atención ofrecido, sin caer en la crisis de Los Ángeles y Londres. Foto: Difusión.

Alza de fletes y dólar

De acuerdo con el BCRP, los costos de transporte marítimo mostraron una sostenida y marcada tendencia al alza a nivel global. Así, por ejemplo, la tarifa promedio de transporte marítimo de un contenedor de 40 pies ha alcanzado los US$ 10.000 en setiembre último.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, afirmó que los microempresarios de Gamarra pagan fletes por cerca de US$ 15.000. En Mesa Redonda, el porte por un contenedor de China al Callao cuesta US$ 19.000; según lo comentado a este diario por Román Nazario, vicepresidente de la Cámara de Empresarios y Comerciantes del conglomerado.

Desde la Asociación de Exportadores (ADEX) informaron que el flete oscila entre los US$ 16.000 y US$ 20.000. En tanto, las tarifas spot en EE. UU. bordean los US$ 30.000 y en Europa están por los US$ 20.000, de acuerdo con Woll.

Juan Carlos Mathews, vicepresidente de HEP-Higher Ed Partners, acotó que “el incremento del dólar encareció todos los reglones de importación, además que tiene un impacto más severo que el precio de flete”.

“Todo empresario que use el comercio exterior se afecta”

Desde Gamarra, Saldaña alerta de que las disrupciones van a significar que en los próximos meses no solo suban los costos de las prendas en el emporio comercial, sino que haya escasez de elementos como el hilado, algodón en fibra y algunas telas. Además, y no menos importante, afectará a la campaña de fin de año o la de inicio del 2022.

En tanto, Nazario admitió que los precios de algunos productos en Mesa Redonda ya incrementaron su costo en un 120% (artículos de primera necesidad y juguetes), mientras que los objetos del hogar lo han hecho en un 30%.

En síntesis, para Rafael del Campo de ADEX: “Todo empresario que utilice el comercio exterior para el desarrollo de sus empresas está afectado”.

