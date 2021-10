APAVIT pide flexibilizar las medidas de viaje para impulsar el turismo

Como parte de los esfuerzos por impulsar el sector turismo en el Perú, el presidente de la Asociación Peruana de Viajes y Turismo (APAVIT), Ricardo Acosta, informó que el último sábado 9 de octubre se realizó una reunión de gremios empresariales vinculados al turismo donde propusieron, entre otras medidas, reconsiderar la solicitud de la prueba molecular para ingresar al Perú por la prueba antígena. Estas fueron expuestas al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y el Viceministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras quienes también asistieron a la congregación.

“Por razones muy sencillas, como el alto costo de una prueba molecular, un aproximado de 150 dólares por persona”, indicó Acosta, quien sostuvo que en esta reunión también participaron otros gremios empresariales vinculados con el turismo.

Asimismo, sostuvo que el tiempo que demoran los resultados de las pruebas pueden variar con el momento del contagio, “la persona que realiza la prueba 72 horas antes del viaje no implica que no se contamine 70 horas antes, por lo que no tiene sentido exigir dicha prueba”.

Asimismo, con la finalidad de reactivar la economía, Acosta pidió flexibilizar las medidas de viaje permitiendo así el interés de visitantes extranjeros, así como incentivar los viajes de peruanos y residentes hacia el extranjero. “Si bien la prioridad del sector es la salud de todos nuestros compatriotas, se debe tener en cuenta que manteniendo los protocolos se evitará riesgos de nuevos contagios ”, indicó.

El sector turismo ha sido uno de los más afectados por la pandemia. La reunión se realizó con la finalidad de exponer el problema general que afecta a la actividad turística, así como las propuestas de solución para lograr su reactivación económica. “Fue una reunión muy productiva debido a la gran recepción y percepción de los problemas enfrentados por las Agencias de Viajes de parte de los participantes del sector Público”, indicó el titular de APAVIT.

Solicitan diálogo constante

Como parte de las propuestas presentadas para reactivar el sector turismo y la economía del país, Ricardo Acosta también pidió activar nuevamente las mesas de trabajo entre los sectores público y privado. “En la cual se plantean problemas y soluciones manteniendo reuniones quincenales, mesa que sin justificación alguna se encuentra inactiva hace un año”, afirmó.

Las mesas de trabajo ayudarían a evitar graves consecuencias para el consumidor final. Sugirió que antes de publicar un decreto este debe ser consensuado con el sector privado. “Como ejemplo el decreto publicado referente al ingreso a nuestro país con vacuna y prueba molecular, el mismo que impedía los viajes y retorno de la población menor de 27 años que a la fecha no están inoculados en nuestro país”.

Por otro lado, el titular de APAVIT, solicitó la designación de un viceministro de Turismo ya que desde hace más de 40 días este puesto sigue desierto. “Se facilitaría la interacción y acompañamiento de los diferentes temas entre ambos sectores”, puntualizó.