Palta y arándanos, productos bandera en la exportación

Por: Cristina Alvarado O.

Las exportaciones siguen a paso galopante y de enero a agosto del presente año crecieron casi en 45%, confirmando la tendencia de los últimos meses pues, en el primer trimestre de este año se recuperó el nivel prepandemia de los envíos peruanos.

Según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en los primeros 8 meses del año las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 34.365 millones y crecieron 44,6%. Hay que recordar que el 2020 fue un año atípico por los efectos de la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, desde el primer trimestre del 2021 las exportaciones superaron los niveles anteriores a la pandemia.

Si se comparan las cifras del 2020 con las del 2019, un año normal sin pandemia, el valor FOB expresado en millones de dólares de aquel periodo fue de 29.699 millones frente a los 34.365 millones del presente año.

Según Juan Carlos Mathews, vicepresidente de HEP-Higher Ed Partners, la solidez del crecimiento en las exportaciones del Perú, en particular de las no tradicionales, se debería al incremento del consumo de productos sanos como frutas y hortalizas. Además, de la buena distribución de las exportaciones peruanas en diferentes continentes. “Tenemos la ventaja de clima, suelo y estacionalidad. Exportamos justo cuando el hemisferio norte está desabastecido”, indicó el también ex director de exportaciones de Promperú.

No tradicionales brillan

Entre enero y agosto del 2021, casi todos los sectores de la economía peruana elevaron sus exportaciones. Especial atención merecen las agroexportaciones que crecieron 18% por las mayores ventas de fruta (23%). En primer lugar la palta (41%) y la uva (23%).

El comercio exterior peruano ha estado impulsado de forma notable por el intercambio con países asiáticos, lo cual representa el 47% del comercio total. Cabe señalar que en los ocho primeros meses de 2021, el comercio Perú-China, principal socio comercial del país, creció 63% gracias a la mayor exportación de bienes pesqueros y mineros.

La palabra

Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo

“Este importante desenvolvimiento obedece a una serie de factores como la reactivación de la producción y el incremento de los precios internacionales de las materias primas”.

El dato

Regiones. A agosto, 19 regiones del interior del país elevaron sus exportaciones, principalmente las ubicadas en el sur y la selva del país. Destacan Apurímac, Ucayali, Puno y Madre de Dios.