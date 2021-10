Burneo: BCRP podría bajar hoy el dólar a S/ 3,75 con venta de US$ 400 millones spot

El reconocido economista Kurt Burneo sostuvo que una venta de US$ 400 millones spot por parte del Banco Central de Reserva (BCRP) podría apreciar el Sol y colocarlo en S/ 3,75 durante la jornada de hoy.

A través de sus redes sociales, el exministro de la Producción se refirió a la abrupta caída en el precio de la divisa norteamericana, tras la renuncia del exprimer ministro Guido Bellido y la asunción de su reemplazante, Mirtha Vásquez, ocurrida en la víspera.

“Pregunta de un curioso, ¿Por qué Julio Velarde no vende hoy US$ 400 millones spot y aprovecha la oportunidad para bajar el dólar a S/ 3,75, y así reducir las presiones inflacionarias sobre los precios del pan, GLP, aceite, fideos, etc., que golpean a los más pobres?”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.

Esta mañana, el precio del dólar se ubicó la mañana de este jueves 7 de octubre en S/ 4,068, luego de que la jornada anterior finalizara en S/ 4,1380, según datos del máximo ente emisor peruano.

“En lo formal, el BCRP interviene sólo para limitar volatilidad, pero, en la práctica, el régimen cambiario es de flotación intervenida. O sea, el tipo de cambio flota dentro de un rango, y cuando el tipo de cambio sale fuera rango por una alta depreciación, BCRP interviene porque esto tiene efectos sobre inflación”, agregó el también profesor de Centrum PUCP.

¿Qué es spot bancario?

Las presiones cambiarias sobre el Sol reflejan operaciones al contado (spot) y con derivados financieros (forward) de los clientes bancarios residentes y no residentes. Estas operaciones generan transacciones compensatorias de los bancos, para gestionar su propia exposición al riesgo cambiario, que afectan al tipo de cambio interbancario.

En el caso de las presiones de depreciación por demanda spot, los clientes recurren al mercado bancario demandando dólares, por ejemplo, porque requieren realizar pagos en esta moneda, desean tomar una cobertura contra fluctuaciones cambiarias o están especulando a que el Sol se deprecie. Usualmente, un banco compensa esta demanda con la oferta que recibe de otros clientes.

Sin embargo, si la demanda neta (demandas menos ofertas) que el banco atiende es positiva, verá disminuir su posición de cambio contable (PCC) y, por tanto, su posición de cambio global (PCG).