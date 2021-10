Perú se presenta ante España como un aliado para completar su oferta hortofrutícola

La nueva edición de Fruit Attraction, una feria española que se ha consolidado como un espacio de innovación y que brinda herramientas para el comercio de frutas y hortalizas, contó con la participación de Perú durante el último martes, el primer día de los tres programados. De acuerdo con Joan Barrena, el consejero económico comercial, el país blanquirrojo ofreció sus exportaciones para que las empresas españolas puedan completar su calendario de oferta hortofrutícola.

El evento comprende jornadas técnicas, debates sectoriales y congresos que se llevarán a cabo a través de los foros especializados de Fruit Attraction: Biofruit Congress, Fresh Food Logistics the Summit, ciclo de jornadas Biotech Attraction, Factoría chef, etc. Las actividades se inauguraron con la presencia de aproximadamente 60 empresas peruanas encargadas de comercializar kion, uva, espárragos, granada y aguacate, un producto que en la última cosecha, según Barrena, superó los US$ 1.000 millones en envíos al extranjero (19% se dirigió a España) y que convierte al Perú en el segundo exportador mundial de palta, después de México.

Por eso, cuando finalice la temporada de palta en España, el producto nacional puede llegar al mercado europeo y reexportarse a Francia, Italia y Portugal. “España es un país referente en la región y proveedor de productos agrícolas de alta calidad. Perú se ha convertido en un socio estratégico de muchas de estas empresas, a las que permite tener una oferta durante todo el año” , explicó Barrena a EFE.

Primer día

En su decimotercera gala, Fruit Attraction registró una participación total de 1.300 empresas pertenecientes a 44 países. Esta acogida se debe también a la iniciativa País Importador Invitado, que cuenta con el apoyo del ICEX (Instituto de Comercio Exterior) para que países como Brasil, Ucrania, Corea del Sur y Bielorrusia puedan formar parte de la muestra.

Instrucción comercial

La feria, organizada por IFEMA (Consorcio Institución Ferial de Madrid) y FEPEX (Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas), congregará a toda la comunidad hortofrutícola vía Fruit Attraction LIVEConnect, una plataforma digital que pretende reforzar el éxito del evento presencial con un programa de seminarios especializados para toda la cadena de valor profesional del sector: World Fresh Forum, jornadas sobre Smart agro, sostenibilidad, etc.

Algunas de las charlas son “¿Cómo podría ser un sector de productos sostenibles - Desafíos y soluciones para 2030?″, organizado por Shaffe-Southern Hemisphere Assoc, “La propuesta de una nueva ley de envases y embalajes y su repercusión en el sector de frutas y hortalizas”, a cargo de la Revista Mercados, y “El reto de la sostenibilidad en el sector hortofrutícola: como integrar el retorno económico, social y medioambiental”, organizado por la Universidad Complutense de Madrid.

Segundo día

De acuerdo con el portal oficial de FEPEX, las actividades programadas para hoy miércoles tienen como protagonistas a los grupos de contacto de Francia, Italia, España y Portugal, quienes abordarán el cultivo de tomate y de uva de mesa.

Fruit Atracttion tiene previsto, además, reuniones sectoriales sobre proyectos que se están desarrollando en el ámbito agroalimentario como las REDES TECO, que se encargan del seguimiento de indicadores técnico-económicos para analizar los costes de producción, rentabilidad, impacto de las políticas agrarias y empleo de nuevas tecnologías. Asimismo, FEPEX firmará la renovación de un convenio de colaboración con Cajamar, un grupo de cajas rurales, con el objetivo de seguir potenciando las exportaciones hortofrutícolas españolas.