La OPEP acordó aumento moderado de 400.000 barriles por producción de petróleo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados, liderados por Arabia Saudita y por Rusia, respectivamente, han decidido este lunes 4 de octubre continuar con su estrategia de aumento moderado de la producción para noviembre.

De esta forma, los socios del cartel “confirmaron el ajuste al alza de la producción global mensual de 400.000 barriles por día para el mes de noviembre”.

La decisión concuerda con la política de alianza decidida en julio, pero va en contra de las expectativas que tenían los mercados, ya que se apostaba por una aceleración del ritmo de producción, en respuesta al fuerte aumento de los precios en las últimas seis semanas, de más de un 20% en el caso del Brent, la referencia del crudo europeo, y del petróleo WTI, su homólogo estadounidense.

Tras la noticia, el WTI y el Brent del mar del Norte ganaron temporalmente más del 3% en sus cotizaciones, al llegar respectivamente a US$ 78,38 y US$ 82, alcanzan máximos que no se veían desde noviembre de 2014 en el primer caso, y desde noviembre de 2018 en el segundo.

Los productores aseguraron en su comunicado que la decisión tiene en cuenta “los fundamentos actuales del mercado petrolero”.

Asimismo, afirmaron que los precios altos atraen a nuevos competidores al mercado porque sus yacimientos se vuelven rentables y además los compradores podrían decantarse por otras fuentes energéticas más limpias.

En un estudio reciente, los analistas de Morgan Stanley estiman que a 80 dólares el barril se entra en una zona de “destrucción de la demanda”. No obstante, en el contexto actual, Goldman Sachs prevé que el Brent se disparará hasta los 90 dólares para finales de año.

Mientras que otro informe de Bank of America prevé que los precios del petróleo se ubiquen por encima de los US$ 100 dólares el barril por primera vez desde 2014 debido a la crisis energética mundial, según información otorgada por el portal Bloomberg.

En tanto, la OPEP y sus aliados acordaron volver a reunirse el 4 de noviembre.

Con información de AFP y Bloomberg.