Se inicia la segunda reforma agraria: ¿qué se debe priorizar?

Mejorar la siembra y cosecha de agua

Laureano del Castillo, Cepes

Es difícil escoger entre los ejes de la “segunda reforma agraria” porque las necesidades de los agricultores son muchas. En todo caso, pensando en la mayoría de los productores asentados en la sierra, donde además la pobreza es mayor, la infraestructura hidráulica es más urgente, especialmente la siembra y cosecha de agua, pensando además en la adaptación a los efectos del cambio climático. En segundo lugar, la promoción de mercados de productores y compras estatales para apoyar no solo la producción, sino su comercialización, además de favorecer a las ollas comunes y a la población urbana. Como tercer eje, el de la seguridad alimentaria merece mucha más atención y eso me lleva a la necesidad de no mejorar, sino a desarrollar la articulación intergubernamental e intersectorial, que sería el cuarto eje a priorizar.

Se debe mantener y mejorar muchísimo la siembra y cosecha de agua (en el eje de infraestructura hidráulica) y el eje de promoción de mercados campesinos y compras estatales, donde el reglamento de compras a los productores ha complicado mucho su aplicación.

Cambio radical en política agraria

Lucila Quintana, Junta Nacional del Café

Lo primero que debemos hacer es aclarar qué se entiende por segunda reforma agraria. Hay muchas voces distintas entre autoridades, organizaciones y agricultores. Para nosotros se trata de dar un cambio radical en la política agraria, un quiebre histórico de 40 años de exclusiones a los pequeños agricultores y agresiones a las organizaciones cooperativas. La primera reforma agraria significó la transferencia de las haciendas a sus trabajadores o a las comunidades campesinas circundantes. Fue una acción parcial y de pocos años. Le faltó la adecuada gestión empresarial, acceso a mercados, transformación de la producción, etc. Ahora consideramos que este quiebre de política agraria significa dotar de capacidades empresariales a los pequeños y medianos agricultores, a fin de incrementar producción, desarrollo de la agroindustria rural, acceso a los mercados, con enfoque de prevención al cambio climático. Urge la reestructuración del rol y operatividad del Estado; con la actual estructura del Midagri, MEF, Produce o Mincetur ningún cambio se podrá lograr.

Acompañamiento al productor

Clímaco Cárdenas, Conveagro

Esta reforma agraria es bastante más amplia. Después de 52 años tuvo que llegar un momento para que un gobierno entienda la importancia de la seguridad y soberanía alimentaria en el Perú.

En el corto plazo pedimos apoyo a los productores en esta campaña de siembra, porque los precios de fertilizantes se incrementaron fuertemente. Además, hay alza en el precio de alimentos en el mundo que no va a decaer. Desde Conveagro entendemos esta reforma como un proceso de acompañamiento al productor nacional para garantizar la seguridad alimentaria, pero hay que generarle la devolución al mercado donde se comercializan nuestros productos. Tener claros los mecanismos de franja de precios, protección arancelaria, fin de los monopolios, ahondar en el desarrollo del mercado con valor agregado.

Todo ello tiene que partir por un Estado que asuma su rol, y no escuchamos todavía hablar de un aumento del presupuesto ni sobre hacer —por primera vez— política pública para los agricultores familiares, que producen lo que come el Perú.

Impulsar la reingeniería y productividad

Gabriel Amaro, AGAP

Debería enfocarse en hacer un esfuerzo para lograr una transformación productiva y competitiva del agro, sobre todo porque el Perú tiene todas las condiciones para ser una potencia mundial agrícola. Para esto, lo que hay que hacer, en primer lugar, es una reingeniería completa del Midagri y de sus instituciones, las cuales —salvo el Senasa— no cuentan con las capacidades ni la competitividad que requiere el mercado mundial en la actualidad. Se debe buscar que estas instituciones tengan nivel, experiencia y personal adecuado, sin ideologías políticas, para poder conducir esta transformación productiva y competitiva del sector agrario, y llevarlo a los primeros lugares del mundo. Como segundo tema, debe hacerse una reingeniería total de la regulación del sector, la cual debe adaptarse a la realidad productiva del país, en beneficio del pequeño agricultor familiar y la empresa agraria, ya sea productora, agroindustrial, agroexportadora o comercializadora. No se trata de que la realidad productiva se adapte a lo que quiere un burócrata.

Priorizar la producción nacional

Nivia Vargas, Agalep

En esta segunda reforma agraria se va a priorizar la producción nacional, porque durante 30 años todo lo que es soberanía alimentaria a nivel nacional no se ha visto. Entonces, hay pobreza, extrema pobreza, y en el caso de ganaderos se ha seguido bajo el régimen de gobiernos que se han hecho de la vista gorda, todo su enfoque ha sido a la exportación.

Nos alegra tener un espacio para poder avanzar y que las fuentes sean a nivel de banca; no queremos que nos regalen nada. Queremos que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) deje sus escritorios, queremos presencia en el campo para el tema de la tecnología y capacitación porque ya en 30 años hemos sido olvidados.

La industria láctea ha cometido demasiados abusos de posición de dominio, de la mano de gobernantes, y ha fijado el precio de la leche al productor y al consumidor; esperamos cambio con esta segunda reforma agraria. Somos 1,7 millones de ganaderos en todo el Perú que estamos llenos de esperanza de que este cambio sea para bien, y que el Gobierno se comprometa a acabar con el problema.

Reglas laborales claras

Darwin Valdiviezo, Fentagro

Primero quisiéramos saber específicamente qué se plantea en esta reforma agraria para nosotros ver bien, porque no tenemos claridad. Queremos que reconozcan a las verdaderas asociaciones de trabajadores para que sepan las verdaderas demandas y tomen acciones más dirigidas en favor de los trabajadores.

Y es que, por ejemplo, el anterior gobierno publicó la ley 31110, en la que si bien dio un bono beta, perjudicó a los trabajadores con una cláusula de que van a cobrar asignación familiar proporcional a los días laborados, y esta asignación no es según días, sino es un derecho por tener hijos menores de edad. Al ser proporcional a los días laborados, si en una empresa trabajas 4 o 5 días por más que hagas más horas, no vas a recibir la asignación completa sino mucho menos. Los trabajadores se perjudican porque laboran de 12 a 14 horas diarias y con esta cláusula reciben menos.

El Gobierno tiene que ponerse a ver la realidad del sector y de acuerdo a eso poner las reglas laborales claras; el sector tienen un manejo diferente.