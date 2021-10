Acciones de Facebook en caída libre a esta hora en la Bolsa de Valores de Nueva York

Las acciones de Facebook caían 5,63% a las 17:19 GMT (12:19 mediodía, hora del Perú) de este lunes 4 de octubre en la Bolsa de Valores de Nueva York, luego de que la plataforma registrara una caída mundial junto a sus aplicativos WhatsApp e Instagram.

De acuerdo a un reporte de Reuters, las empresas de alto rendimiento, como Apple Inc, Facebook Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc y Amazon.com Inc, cayeron entre un 2,4% y un 5,8% en una jornada marcada por la paralización de las principales redes sociales del mercado por más de una hora.

PUEDES VER Facebook se disculpa por la caída mundial de WhatsApp, Messenger e Instagram

Facebook se vio presionada después de que su aplicación y su plataforma para compartir fotos, Instagram, dejaran de funcionar para miles de usuarios, según el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com.

Asimismo, los sectores de tecnología y servicios de comunicación del S&P 500 cayeron alrededor de un 2,5% cada uno, liderando los descensos entre los 11 principales índices sectoriales del S&P 500.

PUEDES VER Facebook, Instagram y WhatsApp registran caída masiva a nivel mundial

El desempeño de Facebook también fue negativo en el Nasdaq estadounidense, el segundo mercado de valores más grande del mundo, solo detrás de la Bolsa de Valores de Nueva York. Al mismo tiempo, las acciones de la compañía cayeron un 5,04%, a 325,72 dólares.

De por sí, Facebook había comenzado mal la jornada bursátil, pues los inversores de Wall Street abandonaron las acciones tecnológicas ante el aumento de los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos, al tiempo que las preocupaciones sobre el comercio con China ofrecían otros motivos de cautela.