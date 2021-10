Modelo extractivista deja graves consecuencias en el medio ambiente y la sociedad

El modelo de desarrollo extractivista está teniendo graves consecuencias sociales y medioambientales, los cuales son en algunos casos irreversibles, fue una de las conclusiones del foro Alternativas al desarrollo y protección de los recursos hídricos, organizado por la Red Muqui.

Carlos Portugal, consultor de la organización, explicó que la economía de la gran mayoría de países latinoamericanos, incluidos el Perú, se basa en la minería, agricultura, el sector forestal o la pesca, y las exportaciones.

Sin embargo, consideró que la pandemia por el COVID-19 ha puesto en tapete la discusión sobre este modelo de desarrollo sostenible, “ya que se ha demostrado que es inviable el crecimiento infinito con el modelo actual”.

“El financiamiento a los gobiernos locales de zonas mineras para proyectos de desarrollo a nivel comunal y local con la implementación de ordenamiento territorial participativo y elaboración de planes de vida que contengan la visión territorial y las opciones productivas”, aseveró Portugal.

En esta línea, agregó que los ejes de desarrollo alternativo son: la construcción de economías y sociedades post extractivistas, desarrollar la soberanía alimentaria y promoción de la agricultura familiar, reactivación desde los territorios y priorizando la actividad agropecuaria y agroindustria.

Vida en las cabeceras de cuenca

Ruth Preciado, especialista en gestión de recursos hídricos de la Red Muqui, resaltó que en las cabeceras de cuencas no deben realizarse actividades que impacten en el ecosistema local, y se debería asegurar la continuidad del agua en su ciclo natural.

Ana Leyva, especialista de CooperAcción, precisó por su parte que hace falta información sobre los recursos hídricos que tenemos como país, pues solo hay estimaciones.

“No hay un balance real, sino vacíos y sin información, nos sacan la vuelta. Hace años no avanzamos, hace años no invertimos en información”, espetó.

Extractivismo: la apuesta del gobierno

Alberto Acosta Espinoza, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, advirtió que los gobiernos de los distintos países de la región tratan de recuperarse del impacto de la pandemia por el COVID-19 apostando por más extractivismo o explotación de los recursos naturales.

“¿Qué futuro tiene seguir exportando petróleo? Se conoce que el 60% de las reservas de petróleo existente deben quedarse en el subsuelo, el 89% de las reservas de carbón no pueden ser explotadas, el 59% de reservas de gas no pueden ser explotadas si no queremos que la temperatura de la tierra crezca en 1.5 grados o 2 grados sino queremos una hecatombe. En ese sentido, no podemos seguir forzando el crecimiento económico no sostenible”, comentó Acosta.

Por su parte, Mary Luzmila Marroquín León, presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de la Ensenada, Mejia y Mollendo (Valle de Tambo- Arequipa), recordó que durante la pandemia fueron los agricultores que proveían de alimentos al país. Y pese al esfuerzo que hicieron lamenta que las autoridades siguen minimizando a la agricultura familiar.

“Defendemos el agua para la agricultura con sangre, sudor y lágrimas. En la pandemia no les faltó alimento porque el campo los proveía. A ningún agricultor le llegó el dinero estatal, a nadie le dijeron toma capital para que siembres”, subrayó.