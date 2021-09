Camisea: Bellido retrocede y deja renegociación en manos de comisión

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, retrocedió y dejó la renegociación de los contratos de Camisea en manos de una comisión multisectorial.

Serán el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Ministerio de Relaciones Exteriores y la PCM los encargados de llevar el proceso, junto con Perupetro, según reconoció el premier ayer en conferencia de prensa, aunque en los últimos días él había tomado el protagonismo del tema.

“Ya venimos trabajando todo este procedimiento. No es cuestión coyuntural, sino al contrario, en Cajamarca el presidente Pedro Castillo habló del tema y nosotros hace 15 días hemos formado una comisión”, manifestó.

Bellido detalló que, en tanto no se llegue a acuerdos importantes sobre el tema, no brindarán mayores detalles sobre los puntos a renegociar.

Asimismo, reafirmó que el encargado de ejecutar este proceso es Perupetro, como lo manda la Ley Orgánica de Hidrocarburos (ley 26221, inciso B del artículo 6).

“Nosotros, con toda la firmeza, indicamos que vamos a continuar en ese camino de renegociar. Por otra parte, el Gobierno es el que toma lineamientos del procedimiento y el que va a ejecutar es Perupetro”, apuntó.

Este diario supo que dentro del Minem también se está formando otra comisión técnica multidisciplinaria para hacer un análisis de los puntos a renegociar y eso trasladarlo a Perupetro.

Sigue las reacciones sobre Pedro Castillo y Guido Bellido, quien este lunes entregó el oficio a Pluspetrol para iniciar las renegociaciones del gas de Camisea. Foto: composición Aldair Mejía/ GLR/ PCM

Mensaje innecesario

El mensaje del fin de semana de Guido Bellido sobre “nacionalizar Camisea, si las empresas no aceptan renegociar”, habría generado incomodidad en algunos miembros del conglomerado; sin embargo, pese a ello, se habría logrado consenso para asistir a la reunión pactada para el próximo 6 de octubre. Es preciso enfatizar que para que la negociación sea formal debe participar necesariamente Perupetro.

Para el exviceministro de Energía Pedro Gamio, el clima generado por el premier no es el mejor. “Hace daño colateral al clima de inversiones en general. La renegociación es para objetivos específicos en torno a un proyecto, en este caso diversificar la matriz energética, pero no tiene sentido traer daños colaterales a la imagen del país y a cualquier posible inversionista que quiera invertir en el Perú. Los daños colaterales se afectan con amenazas o lenguaje que no es el adecuado”, acotó.

Sobre el tiempo de la renegociación, Gamio señaló que este puede demorar “un par de meses, o más, dependiendo de la complejidad”. “Perupetro va a canalizar la renegociación y va a hacer un informe técnico legal, económico, y aprobarlo en su directorio, elevándolo en un proyecto al ministerio y de ahí sale un decreto supremo aprobando el cambio —previo acuerdo entre las partes— y actas que se rubrican. Es un procedimiento legal en el que Perupetro representa al Gobierno”.

Concluyó en que el tema principal en el Lote 88 es que el país no aprovecha el contar con gas natural en su matriz, ya que seguimos con fuerte dependencia de productos importados.

Historial de las renegociaciones