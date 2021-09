Poder Ejecutivo desistiría hoy de la demanda contra la ley CAS

El Ejecutivo retiraría hoy la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la ley que elimina progresivamente la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), según lo adelantó el premier, Guido Bellido, el pasado fin de semana.

Incluso el presidente de la República, Pedro Castillo, indicó que su gestión iba a luchar contra las leyes que afectan a los trabajadores, como es el régimen CAS en el sector público.

“El problema del CAS es una lucha que tenemos que trabajarla. No podemos permitir que esas leyes agresivas, como el CAS, todo el tiempo se esté pidiendo su eliminación. Nos vamos a comprar ese pleito, compañeros”, expresó el mandatario.

No obstante, a pesar de que se presentaría un recurso para retirar la demanda, ello no podría concretarse.

Luciano López, abogado constitucionalista, explicó que, de acuerdo al artículo 104 del Nuevo Código Procesal Constitucional, solo puede culminar un proceso de esta naturaleza a través de una sentencia.

“Los desistimientos el Tribunal los rechaza porque dice que el fin de este tipo de proceso es público y porque en ese sentido solamente termina por sentencia”, agregó el experto.

Incluso el ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo en la sesión del Consejo de Ministros del 25 de agosto que el desistimiento no prosperaría. No obstante, señaló que es probable que el TC declare constitucional la Ley No 31131, y el problema sería de dónde sacar el dinero para financiar la medida.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, también reconoce que no prosperaría el pedido del Ejecutivo; sin embargo, esta acción constituiría un gesto del Gobierno con los trabajadores.

Y en efecto, José Sandoval, vocero del Frente de Trabajadores Estatales, considera que hay voluntad en el Gobierno para respaldar a los trabajadores, a pesar de que reconocen que no procederá el desistimiento del Ejecutivo.

Alternativas

El titular de Trabajo también planteó al gabinete ministerial que, en caso se declare inconstitucional la norma, su despacho iba a trabajar una ley con el mismo objetivo, pero tomando en cuenta las observaciones del Tribunal Constitucional.

En el gabinete ministerial hay consenso en que el régimen CAS vulnera los derechos laborales y uno de los retos que ha propuesto el premier Bellido es que se vaya a un régimen general.

Iván Paredes, abogado laboralista del Estudio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero, DU & Uría, propuso que se refuerce y se continúe con el régimen Servir y así establecer un régimen único y exclusivo para los trabajadores del sector público, buscando modernizar la función pública y siempre bajo los pilares de mérito e igualdad de oportunidades.

La negociación colectiva en el sector público

Respecto a la ley de negociación colectiva en el sector público, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha comenzado a elaborar la reglamentación de esta norma.

Es importante mencionar que esta ley también ha sido cuestionada ante el TC por la anterior gestión.

Según las actas del Consejo de Ministros, el premier recordó que durante la campaña se planteó un sistema único de remuneraciones. Esta iniciativa ha sido apoyada por el ministro de Transportes.

José Sandoval, vocero del Frente de Trabajadores Estatales, saludó que para la reglamentación de esta norma se esté consultando con los estatales.

Reacciones

Guido Bellido, titular de la PCM

“El día miércoles estamos retirando la demanda del CAS del anterior Gobierno para que esa norma se aplique a todos los trabajadores del Estado”.

Pedro Castillo, presidente de la República