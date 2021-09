Sector construcción creció 46,5%, pero “puede estancarse el próximo año”, según Capeco

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) señaló que la actividad constructora en el Perú tuvo un incremento en su nivel de operaciones de 46,5% en los últimos 12 meses, pero advirtió que “corre el riesgo de estancarse para el siguiente año” ante la incertidumbre política de la gestión de Pedro Castillo. “Ya se han cumplido doce meses de crecimiento consecutivo en el sector construcción. Estas cifras están por encima de los niveles prepandemia, no solo por un efecto de rebote, también como consecuencia de una muy fuerte dinámica en el sector construcción. El problema es que esto no continuaría si es que no se trabajan cambios urgentes y muy radicales”, precisó Guido Valdivia, director ejecutivo de la entidad.

El directivo también explicó que este sector contribuirá con el 14,9% del crecimiento del producto bruto interno (PBI) del 2021, “siempre y cuando se cumplan las predicciones del BCR”.

Mientras que para agosto del 2021, Capeco estima un crecimiento de 28% para el PBI del sector construcción.

Por otro lado, Valdivia informó que los desembolsos de créditos hipotecarios crecieron 3% promedio mensual desde enero. En julio de este año fue de 15,8% más que en julio de 2020 y 14,3% más que en julio de 2019.

Así, solo entre agosto de 2020 y julio de 2021, el crédito hipotecario incrementó 39,4%; es decir, 45.710 desembolsos. De este porcentaje, el 27% de participación pertenece a Mivivienda.

De otro lado, el empleo en el sector construcción encadena seis trimestres en crecimiento, es así que se recuperaron 314.000 empleos hasta agosto de este año, 58.000 más que en el primer trimestre de 2020. Pero aún no alcanza los niveles prepandemia.