En Cusco piden renegociar contrato de gas de Camisea

Raúl Cabrera

Congresistas cusqueños y dirigentes se mostraron en desacuerdo con el mensaje del premier Guido Bellido. Este a través de su cuenta de Twitter amenazó con nacionalizar el Gas de Camisea, si es que la empresa concesionaria no accedía a renegociar parte de las regalías a favor del Estado.

La congresista por Perú Libre, Katy Ugarte, dijo que la opinión de Bellido es a título personal y no del presidente Pedro Castillo. Refirió que el mandatario ha sido claro al señalar que en un país con estado de derecho, se puede realizar las renegociaciones, pero sin expropiarlos.

Es más, Ugarte, dejó entrever que la bancada de Perú Libre va en ese camino, de renegociar contratos con la empresa privada para que el Estado sea beneficiado, pero con respeto a los contratos que el Estado ha firmado.

De la misma opinión fue el congresista de Acción Popular, Luis Ángel Aragón, quien opinó de la necesidad urgente de renegociar el contrato con el Consorcio Camisea. Señaló que el Gobierno central y regional ya deben impulsar esta acción debido a que en Cusco y a nivel nacional se paga un gas caro.

Aragón, sin embargo, precisó que no comparte la posición del premier cuando amenaza con nacionalizar el gas. “Es una necesidad, se tiene que renegociar; pero no estoy de acuerdo que se tenga que estatizar, esta parte de su declaración no es buena”, refirió.

Preguntado si había contradicciones en la postura del Gobierno, debido a que el mandatario señaló que no está a favor de la nacionalización y el premier sí, el legislador dijo que hay una incoherencia, por lo que refiere que se tiene que hacer caso al presidente. “Hay que seguir el pensamiento del presidente (Pedro) Castillo, él ha dicho que se va a respetar la propiedad privada”, declaró.

Apoya renegociación

El secretario de la Federación de Trabajadores del Cusco (FDTC), Germán Santoyo, refirió que ya se debió empezar con la renegociación y se mostró a favor del mensaje del primer ministro. “El anuncio de la renegociación creo es una acción que se debió empezar desde hace mucho tiempo (…). Nosotros como gremio compartimos la propuesta que se ha lanzado, pues es favorable para la mayoría de la población”, citó.

Sin embargo, al igual que el resto de los entrevistados, opinó que se debe respetar los derechos constitucionales y solo se debe optar por la nacionalización cuando la empresa privada no ceda a los intereses del país.