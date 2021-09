Solo se identificó 33 mil hectáreas regables de proyecto Majes Siguas II

El ingeniero agrónomo, Víctor Suyo Ramos, despliega varios planos. Son tan grandes que algunos los muestran desde el piso. Los mapas datan desde 1968 y detallan los primeros estudios realizados a las tierras donde se asentaron Majes I y se asentará Majes Siguas II. “Todo proyecto de riego se debe ejecutar con conocimiento de la edafología de la tierras”.

La edafología estudia la composición del suelo para así determinar, en el caso de ingeniería agrícola, si son aptas para el riego.

En 2017 la propia Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), contrató a Suyo Ramos para realizar una consultoría. El objetivo fue “revisar, verificar y uniformizar los estudios de suelos de la Pampa de Siguas de Majes II”.

La Pampa de Siguas es el pilar fundamental de la mega obra. Son 38 500 hectáreas donde se pretenden sembrar e irrigar productos para la exportación. Además la subasta de toda el área, en parte, financiará el costo del proyecto.

La consultoría de Suyo identificó y estudió 35 738 hectáreas. Entre las conclusiones del informe final es que 33 836 son irrigables. No se llega a los 38 500 hectáreas requeridas . “Sumando todo llegamos a 33 mil estudiadas y clasificadas. Se deben completar de inmediato los estudios para garantizar las 38 mil 500″, sostiene el ingeniero.

Mapa final de suelos de informe que se realizó para Autodema.

Internacionalmente hay 6 clases de suelos. Desde la clase 1, con tierras ricas, materia orgánica y fertilidad natural; hasta la 6, terrenos muy severos y sin vocación agrícola. Majes II tiene dos tipos. La clase 3 de las que fueron identificadas 17 733 hectáreas y de la 4 de la que hay 16 103, (ver infografía).

Pese a esta situación, en 2017 la concesionaria Cobra ya parceló sobre áreas no estudiadas e incluso existen una distribución hidráulica para cada módulo de 200 hectáreas que se modificó para el “cambio tecnológico” de la adenda 13 del proyecto. Esto se nota especialmente en los sectores laterales a la irrigación Santa Rita de Siguas, (ver infografía). Son terrenos que califica Suyo de ‘caliches’ (rocosas). “Por qué crees que Santa Rita no ha avanzado para esas partes, por que tienes que excavar con combo y cincel. ¡Cómo parcelan si no tiene un documento técnico¡”, asevera Suyo.

El insumo principal para la planificación hidráulica son los estudios de suelos, sostiene Huber Valdivia, exministro de Agricultura. “Por más que parezca plana, hay quebradas, zonas altas. No se puede parcelar como si fuera un tablero de ajedrez”.

Sostiene que los estudios incompletos podrían significar mayores costos. “Supongamos que solo tengamos 35 mil hectáreas aptas. Por lo tanto la inversión total tendría que ser dividida entre las 35 mil y no con las 38 mil 500″, precisó.

Para Ronald Fernández, ex gerente de Autodema, no hay mayores impedimentos y que las únicas implicancias serían obtener mayores sumas por algunos módulos que por otros. “Es cierto que no se estudió sobre todo la parte baja a los costados de Santa Rita. Al final van a ofrecer más por los módulos de mejor calidad”, sostuvo.

¿Mayores costos para el inversor?

En otra conclusión de la consultoría, se indica que las hectáreas de clase 4, tienen “elevada “cantidad de costras yesosas y sales”. Esto disminuye la posibilidad de cultivo de frutales como palto, uva y hortalizas sensibles, describe el documento. Fernández sostiene que en la Pampa Siguas hay suelos entre regulares a malos, pero que con la agricultura moderna se pueden mejorar a mayor costo. Huber Valdivia recuerda que esta inversión será asumida por quienes compren las tierras.

Mostrando el mapa final de su informe, el ingeniero Suyo muestra que en la cabecera de las tierras para Majes II hay mejores tierras. “Hay que subirnos arriba y no tomar lo de abajo (laterales a Santa Rita), pero hay un problema, están invadidos”, sostiene.

La asociación agroindustrial Pampas Bayas reclama 5 200 hectáreas a la Autodema en esa zona. “Esos ya son temas políticos”, finaliza el ingeniero.

Autodema no responde a observaciones

El Gobierno Regional a través de la Autodema debe entregar los terrenos debidamente estudiados, delimitados y con vocación productiva para el diseño de parcelación y posterior subasta. Esto según el contrato del 2010 ratificado por la adenda 12 y el Texto Único Ordenado (TUO).

Desde el 31 de agosto se busca una entrevista al actual gerente de Autodema, Napoleón Ocsa, para que marque posición sobre el tema. Sin embargo hasta la fecha no ha podido conceder una entrevista a este medio, pese a coordinaciones y tras dos cancelaciones.