Tía María con futuro incierto y sin el respaldo del gobierno

Elizabeth Huanca Urrutia

Arequipa. El proyecto minero Tía María atraviesa su momento más incierto. Todo indica que seguirá paralizado.

El viernes último, el ministro de Economía Pedro Francke, señaló que el proyecto de Southern es social y políticamente “inviable”. La razón, el rechazo a la inversión desde el Valle Tambo, zona de impacto directo del proyecto.

La declaración despertó posiciones discrepantes. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Luis Caballero cuestiona a Francke. Señala que su postura es política y no técnica. Aclara que Tía María tiene casi todo para iniciar la construcción. Propone zanjar el dilema a través de un referéndum regional.

PUEDES VER:

El consultor de la Cámara Minera del Perú, César Montes de Oca también discrepa del ministro de Economía. Señala que se ha dado una opinión “muy adelantada”. Advierte que el mensaje que se da al privado es errónea. “Decir no por el no es el camino fácil. El gobierno debe asumir un rol negociador frente a posiciones intransigentes”, remarca.

El especialista reconoce que hay un problema de aceptación social al proyecto, no obstante, señala que ello en parte es producto de la falta de acompañamiento del Estado. La idea, ahora es sentar a las partes y llegar acuerdos en base a información fidedigna. “Si se determina que no es viable, tras agotar esta instancia, entonces que no se haga pero solo después de agotar el diálogo”, señala.

Días atrás el ministro de Energía y Minas, Iván Merino dio a conocer las pautas que definen la rentabilidad social de un proyecto minero. De acuerdo a Montes de Oca, según los criterios establecidos por el actual gobierno, Tía María es socialmente rentable, por lo tanto es viable.

PUEDES VER:

Southern tampoco ha contribuido a tener un mejor escenario. En diciembre de 2020 perdió de manera definitiva la concesión de Vania. En este predio edificaría su planta de procesamiento. De no encontrar alternativa para recuperar la concesión, la minera debe reformular la ubicación de la planta. Ello implicaría volver a tramitar su licencia de construcción e incluso el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María.

Aplauden

Desde el Valle de Tambo celebran las declaraciones de Francke. El vocero del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Miguel Meza Igme refiere que en las próximas semanas presentarán un expediente para pedir la cancelación de la licencia de construcción de Tía María, amparados en el caso Vania. “Buscaremos la cancelación del proyecto”, dijo.

El dirigente, además rechaza un nuevo referéndum regional. Recuerda que el 27 de setiembre de 2009, el valle llevó a cabo una consulta social donde el 96.7% le dijo “No” a Tía María. Este lunes se cumple 11 años del proceso. Recordarán la fecha con un desfile, donde han invitado al congresista Guillermo Bermejo.