Segunda reforma agraria va desde este 3 de octubre

Ya hay fecha para el inicio de la segunda reforma agraria, anunciada como piedra angular del Gobierno del presidente Pedro Castillo. Durante su participación en la reunión del 15° Gore Ejecutivo Descentralizado, celebrado en la ciudad de Iquitos, Loreto, el titular de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Víctor Maita Frisancho, anunció finalmente que el próximo domingo 3 de octubre se lanzará, de manera oficial, la segunda reforma agraria en la ciudad del Cusco. Desde la Ciudad Imperial, aseguran que el lanzamiento se desarrollará en la explanada de Sacsayhuamán.

El ministro ha garantizado que, desde el Midagri, buscará fomentar la movilización y capacitación de los productores agrarios en todos sus niveles, así como la tecnificación e industrialización del sistema nacional, con especial énfasis en la agricultura familiar. En esta línea, el sector iniciará en el 2022 la implementación del proyecto de desarrollo forestal con financiamiento de KFW por S/ 426 millones, suscritos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en mayo pasado. El programa “Fomento y Gestión Sostenible de la Producción Forestal en el Perú” beneficiará a los titulares de títulos habilitantes (como comunidades nativas, pequeños productores y empresas concesionarias), mediante el otorgamiento de permisos forestales, certificaciones de manejo forestal, entre otros mecanismos.

“Este proyecto beneficiará a nueve regiones: Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali”, precisó el ministro Maita Frisancho ante los gobernadores regionales.

Precisamente, el Ejecutivo aprobó este viernes una transferencia de S/ 71,1 millones para atender la instalación de pastos cultivados de la campaña 2021, acciones de inseminación artificial, planes de negocio y así garantizar la continuidad de las intervenciones del sector, a través de Agrorural.

Victor Maita

Fosfatos para el Perú

Durante su intervención, el titular de Midagri anunció también un estudio de factibilidad para la implementación de una planta de fertilizantes con base en los fosfatos de Bayóvar , la cual permitiría garantizar la demanda interna de este insumo en los próximos años.

Cabe precisar que Perú tiene, en los desiertos de Sechura, el insumo principal para la producción de estos agregados. Sin embargo, en el año 2005 se licitaron los fosfatos de Bayóvar y se permitió su exportación como roca fosfórica en bruto, pero no se exigió la construcción de una planta de fosfato diamónico (DAP), fertilizante granulado para aplicación del suelo. Así, en el 2019 se importó DAP por US$ 70 millones, mientras que, para agosto de este año, el DAP había aumentado su precio a US$ 690/tonelada, 50% más que en el 2019.

MEF respalda reforma

Por su parte, el titular de Economía, Pedro Francke, aseguró que el reto de esta segunda reforma agraria es la formalización de los pequeños y medianos productores agrícolas, “de forma que el sector agroexportador se desarrolle”. En esta línea, el ministro recalcó la necesidad de concretar los programas de irrigación en cartera, como Chavimochic III (La Libertad), Majes Siguas II (Arequipa) y Alto Piura, así como los proyectos binacionales Puyango-Tumbes, lago Titicaca, cuenca del río Putumayo, que permanecen trabados.

“En el MEF hemos tenido reuniones con los grandes y pequeños empresarios, con el sector minero, acuícola, forestal, y estamos programando nuevas mesas ejecutivas, así que estamos en diálogo permanentemente”, dijo.

Los cabos que deberá atar la segunda reforma agraria

Para el año 2022, se tiene un presupuesto inicial de S/ 20 millones para las regiones de Cajamarca, Puno, Huancavelica y Ayacucho, el cual se irá ampliando a las demás regiones y servicios en los próximos dos años, precisó el ministro Maita.

Diferentes gremios han pedido para esta nueva etapa del agro nacional “restablecer la franja de precios”, al considerar que el productor, principalmente de leche y arroz, no puede competir contra la importación subsidiada y los precios internacionales.

Midagri también coordina la reactivación de proyectos de riego como Esmeralda Alta en Ayacucho, Parco Chiquillay en Apurímac, irrigación Ancahuasi en Cusco, presa Callazas en Tacna, entre otros.

La palabra

Víctor Maita Frisancho, ministro de Agricultura

“Se impulsará, desde el ministerio, la movilización y capacitación de los productores, así como la tecnificación e industrialización del agro nacional en beneficio de la agricultura familiar”.