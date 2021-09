Criptomonedas ganan terreno en Latinoamérica ante incertidumbre económica internacional

El interés en las criptomonedas en los principales mercados de Argentina, Brasil, Colombia, México y Chile está aumentando debido a la incertidumbre internacional, según un reciente estudio de la agencia Sherlock Communications.

De acuerdo a la consultora, que también tiene sede en Lima, la diversificación de las inversiones es la razón número uno por la que los latinoamericanos invierten en criptomonedas. Por ejemplo, cuando se les pidió a los encuestados que seleccionaran las principales razones para invertir en criptomonedas, el 44% de todos los encuestados eligió esta respuesta. Esto fue particularmente importante en Brasil (55%), Colombia (47%) y México (45%).

Los encuestados argentinos (58%) y mexicanos (47%) tenían más probabilidades de invertir en criptomonedas para “proteger los activos de la inflación y la inestabilidad financiera”. Sin embargo, este fue solo el segundo factor de motivación más alto en 2021, cayendo un 12% en general entre los cinco países encuestados, luego de ser la razón principal citada en 2020.

PUEDES VER Bitcóin: más de un millón de salvadoreños ya cuentan con billetera para operar criptomoneda

De acuerdo al informe, la crisis económica desencadenada por la pandemia del coronavirus, especialmente fuerte en los países latinos, ha impulsado la búsqueda por alternativas de inversión y aquí destacan las criptomonedas.

“A medida que la regulación madura en todo el mundo, América Latina está demostrando ser un terreno próspero para el desarrollo de blockchain. Este informe proporciona una imagen interesante de las economías latinoamericanas a medida que se acelera la adopción de la criptomoneda como una opción de inversión legítima”, sostiene Patrick O’Neill, socio gerente de Sherlock Communications.

Bitcoin en Latinoamérica: reticencias

A pesar de la incertidumbre económica y las preocupaciones por la inflación, los argentinos también fueron el único país que vio que el rechazo de las criptomonedas se volvió más común, lo que indica una polarización de la opinión pública. En 2020, el 12% declaró que no invertiría en sistemas de dinero digital, mientras que este año la proporción había crecido hasta el 28% de la población.

PUEDES VER Lima tiene el 64,7% de movimiento de las criptomonedas en Perú

Esto no se reflejó en los países vecinos, donde disminuyeron las tasas de rechazo. Tres de cada diez brasileños dijeron que no harían tal inversión en 2020, mientras que en la encuesta de este año solo el 12% dijo lo mismo. En Colombia, uno de cada cuatro no se mostró interesado el año pasado y ahora solo el 7% expresa tal indiferencia.

Además, el 29% de los latinoamericanos dijo que quiere una regulación adecuada de los mercados de criptomonedas, frente al 26% del año pasado. Esto fue más preocupante en México, donde el 34% citó este factor en 2021, en comparación con el 24% en 2020. En Colombia, el 32% hizo lo mismo, así como el 28% en Chile, 27% en Brasil y 24% de argentinos.

El Salvador: criptomoneda de curso legal

El reporte también toma el ejemplo de El Salvador, primer país latinoamericano en adoptar Bitcoin como moneda oficial desde el 7 de septiembre. Así, los salvadoreños tienen opiniones divididas sobre la adopción de la criptomoneda en su país: 29% se muestran a favor y 42% se mantienen neutrales.

PUEDES VER De policía a jardinero virtual: juegos NFT ganan adeptos en una Venezuela en crisis

“El mercado de blockchain y criptomonedas continúa creciendo en América Latina, y creo que esta tendencia continuará en los próximos años. El experimento de El Salvador servirá como una gran referencia para los países latinoamericanos sobre cómo incorporar blockchain y criptomonedas en sus economías y generar bienestar para sus ciudadanos”, agregó Según Luiz Haddad, consultor de Blockchain en Sherlock Communications.

El dato