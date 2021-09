Techo Propio: en noviembre se ofertarán 1.200 viviendas unifamiliares en Sullana

A casi un mes de su estreno, V&V Grupo Inmobiliario a través de su marca VYVE Inmobiliaria, ingresa a competir en el segmento de vivienda social con dos nuevos proyectos en el programa estatal Techo Propio.

Las familias de Sullana que deseen adquirir una casa propia podrán acceder a una de las 1,200 viviendas unifamiliares que se ofertarán a través del programa estatal Techo Propio con la promoción, construcción y comercialización de V&V Grupo Inmobiliario, bajo su nueva marca VYVE, que ingresa al segmento de vivienda social con dos nuevos proyectos en Piura.

Los peruanos interesados en un inmueble deberán cumplir con tres requisitos: No haber recibido apoyo habitacional del Estado, el ingreso familiar no debe exceder los S/.3,715 y no tener una vivienda a su nombre. Se podrá realizar la separación de la casa con S/.200 y así empezar con el proceso de calificación y desembolso del Bono Familiar Habitacional (BFH). Es preciso mencionar que, antes de la separación se precalifica al cliente tanto si es elegible al Bono de Techo Propio, como su evaluación a nivel crediticio, si luego de este análisis previo la institución financiera no lo califica, se le devuelve el importe pagado.

“En noviembre será el lanzamiento y preventa del nuevo proyecto “VYVE Sullana”. Las familias norteñas podrán acceder a cuotas accesibles gracias a una institución financiera que ofrecerá una tasa hipotecaria por debajo del promedio del mercado. Tenemos una estrategia de precios diferenciados por etapa de construcción, conforme vayamos avanzando las obras se realizarán promociones especiales con beneficios exclusivos”, explicó Rafael Romero, gerente de ventas de VYVE Inmobiliaria.

Según refiere el ejecutivo, el proyecto se desarrollará en una urbanización privada ubicada en la zona de la Capilla de Sullana a 5 minutos del centro de la ciudad y a 2 minutos del Real Plaza, en un terreno de 15 hectáreas. Todas las viviendas tendrán un área desde 70 m2, y la casa construida ocupará un espacio de 25 m2 con posibilidad de crecimiento para ampliar hasta 2 pisos adicionales. Todas las viviendas se entregarán con título de propiedad y están valorizadas desde S/.69,000. Además, contará con todos los servicios básicos, espacios recreativos, un mercado dentro de la urbanización y muchas áreas verdes.

Nuevo proyecto

Para marzo de 2022, la firma inmobiliaria señala que realizarán el lanzamiento de un segundo proyecto en la provincia de Piura que tendrá una inversión de S/.30′000,000 y progresivamente irá expandiendo este segmento con dos proyectos nuevos por año en diferentes lugares a nivel nacional. “Se espera tener en total 4 proyectos VYVE en cartera para el 2022 con una oferta inmobiliaria de 6,000 viviendas”, finalizó Romero.