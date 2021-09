Pedro Castillo lleva mensaje de seguridad a las inversiones del mundo ante la OEA

“Nosotros no hemos venido a ahuyentar capitales. Los llamo para invertir en el Perú sin desconfianza, sin dudas y sin temores”, recalcó el presidente Pedro Castillo durante su presentación ante la Cámara de Comercio Americana del Perú y la Cámara de Comercio de los EE. UU., donde recordó que la pandemia desnudó las grandes desigualdades que superviven en nuestra sociedad, pese a los números en azul con que siempre cierra cada año.

El mensaje, secundado por el jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fue acogido por al menos setenta altos representantes de compañías transnacionales y empresas peruanas con operaciones y proyectos de inversión en diversas regiones del país, en ámbitos como salud, innovación, tecnología, minería, infraestructura, energía y telecomunicaciones.

“El Perú es enorme. Tiene climas distintos y una productividad diversa, así como ustedes, desde el espacio de inversiones como empresarios. Es necesario ser una sola familia. Un Estado sin inversión privada no puede salir adelante, y como sostengo con transparencia, con reglas claras, respetando a los trabajadores”, afianzó.

En este sentido, el jefe del Estado remarcó que nuestro país está en constante apertura a las nuevas inversiones y pactos de comercio en favor del desarrollo de sus ciudadanos, mediante foros internacionales y acuerdos multilaterales. Así, Castillo Terrones anotó la coincidencia de objetivos centrales con otras naciones de la OEA en la lucha contra la pobreza y la inequidad social, así como la implementación de medidas urgentes que permitan revertir los efectos del cambio climático, sin descuidar el aliento de la competitividad y la generación de riqueza para una redistribución equitativa.

“Nos han metido en la cabeza de un crecimiento enorme en el país, pero nos damos con la sorpresa de que ese crecimiento no está equilibrado con el desarrollo, a un lado se ve crecimiento y al otro lado, pobreza, sin agua, sin luz, con escuelas que se están cayendo (...) Si no invertimos en educación no habremos hecho nada”, proclamó.

Encuentro empresarial

En línea con lo ofrecido desde el inicio de su gestión, el presidente se reunió con representantes del sector empresarial del Perú y EE. UU. para reafirmar su compromiso con el desarrollo de las inversiones locales, así como garantizar la continuidad de los proyectos iniciados sobre la marcha, luego de su presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.

El jefe del Estado arribó a la mesa propuesta por los propios empresarios peruanos junto con los ministros de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke; de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua; y de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez. El encuentro se desarrolló con la presencia de Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quien llegó acompañado de David Epstein, del Comité de Pesca y Acuicultura, y Felipe James, del Comité Textil y Confecciones; Carlos Durand, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras); y Samuel Dyer, representante de la Sociedad Nacional de Acuicultura, Foresta Perú y ADAS de La Libertad (gremios agroindustriales de La Libertad).

También estuvieron Giovanna Zanelli, consejera comercial de la Embajada de Perú en EE. UU., y Mónica Medina, representante del Perú ante el Banco Mundial (BM).

En días en que el Banco Central de Reserva (BCRP) eleva a 11,9 % la proyección de crecimiento económico del Perú para el 2021, el presidente Pedro Castillo solicitó el respaldo del sector empresarial peruano para la reactivación posvacunación en esta nueva etapa del país en la que se buscan reducir brechas y alentar el empleo sin corrupción.

Igualmente, aclaró que, si en algún momento había cuestionado el accionar de un sector de los inversionistas en territorio nacional, se había referido únicamente a quienes desconocen los pactos asumidos con el Estado en materia de tributación y derechos laborales, por lo que reiteró su compromiso con las inversiones claras. Precisamente, el Gobierno publicó hace unos días el reglamento del DU 013-2020, que promoverá el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme), emprendimientos y startups, mediante el factoring, una decisión ampliamente saludada desde la SNI.

Pedro Castillo. Expuso lineamientos ante empresarios de la Cámara de Comercio de EEUU (AmCham). Foto: Sepres

Los empresarios, por su parte, propusieron un mayor apoyo al sector acuícola, el cual podría generar, en estimaciones propias, un ingreso de US$ 3.000 millones anuales en un momento en el que el Perú no concreta ni la mitad. En tanto, los representantes del sector textil demandaron medidas concretas en la lucha contra el contrabando y el dumping, en línea con el ofrecimiento semanas atrás del ministro Francke para establecer salvaguardas que fortalezcan la industria local. Como se recuerda, los sectores acuícola y forestal fueron incluidos en 2019 en un decreto para promover y mejorar las condiciones de la actividad agraria. No obstante, los empresarios manifestaron su preocupación por la situación inflacionaria que pone en peligro la cadena de suministro de las mypes.

El pedido desde las cámaras de comercio locales llegó por un mayor incentivo a las actividades económicas de cada región, a través de compras descentralizadas para los programas sociales del Gobierno, las cuales aseguran la creación de puestos de trabajo con miras a superar la nula inversión privada prevista por el BCRP para 2022.

“El Perú es un país atractivo no solo a nivel turístico, sino por las riquezas que tiene en el subsuelo. A los empresarios hay que darles todas las garantías. El Perú tiene inseguridad en las calles, pero para eso está el Estado. Hay que coordinar con las diferentes entidades con la finalidad de que el inversionista se sienta seguro”, manifestó el presidente Castillo a su salida del hotel Willard.

Reuniones de Francke

Tras la reunión con los empresarios de la academia, el ministro Francke continuó su itinerario de encuentros bilaterales con el vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Felipe Jaramillo; la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio de EE. UU., Suzanne Clark; y el director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI), Vitor Gaspar. Hoy, junto con el presidente Pedro Castillo, se reunirá en Nueva York con David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial; con Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Castillo cumple segunda fecha en EE. UU.

Durante su segunda jornada en Washington, Pedro Castillo se reunió con Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a fin de entablar nuevas estrategias en la lucha contra el nuevo coronavirus.

El presidente dio especial énfasis al problema de la educación en el Perú. “Casi tres millones de peruanos que están en este espacio del analfabetismo. Hay un problema también de igualdad de género, hay mucha discriminación en los pueblos originarios. También en Lima, donde existe el problema de abuso contra la mujer”, dijo ante la OEA.

EE. UU. es el principal destino de las exportaciones con valor agregado del Perú. Precisamente, este 2021 se cumplen 194 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones.

