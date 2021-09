Credicorp Capital prevé una caída de 7% en la inversión privada para el próximo año

Credicorp Capital proyecta una contracción de 7% en la inversión privada para el próximo año, debido principalmente por el ruido político que produce que las expectativas empresariales a 12 meses sean negativas.

“El indicador de expectativas a 12 meses es el más bajo desde que se tiene historia para un evento interno, y ello tiene un impacto mayor sobre la inversión privada. Hemos tenido niveles más bajos, pero por eventos externos como la crisis del 2008 y la pandemia”, apuntó Daniel Velandia, economista jefe y director ejecutivo de Research.

Velandia enfatizó que la incertidumbre por un cambio del régimen económico con la posible reforma constitucional, genera cautela en el mercado, empresarios y economistas.

“Seguimos viendo mensajes mixtos, donde un (premier) Bellido no menciona el tema constitucional en su mensaje del voto de confianza, luego dijo que no era prioridad. Pero por otro lado el partido Perú Libre en el Congreso está proponiendo medidas concretas para llamar a referéndum y cambiar la Constitución. Entonces ese tipo de contradicciones genera incertidumbre y el mercado no va a estar completamente tranquilo hasta que no haya claridad al respecto”, apuntó.

Cabe precisar que el Banco Central de Reserva (BCR) proyectó una variación de 0% en la inversión privada del 2022, ello sustentado en el impulso de los proyectos mineros y de infraestructura, que paliarían las expectativas empresariales negativas.

Al respecto, Velandia dijo que en las proyecciones del BCR se asume que el ruido político se desvanecería para el próximo año. “Nosotros lo vemos muy difícil pronosticar con 100% probabilidad qué escenario nos espera adelante cuando no sabemos si se va a llevar a cabo un proceso constitucional, no sabemos qué tipo de impuestos se van a plantear, ni cuando el presidente dice que va a controlar monopolios a qué se refiere. En un escenario como este, estamos tratando de sondear un valor esperado, pero lo que nos dice hoy la confianza empresarial es que va a haber una contracción de la inversión privada”, acotó.