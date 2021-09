Proyectos mineros evitarían que inversión privada caiga

La inversión minera crecería 8,3% en el 2022 producto de la continuación de los proyectos mineros que se encuentran en construcción, según las estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicadas en el reporte de inflación.

Ello evitaría que la inversión privada total caiga, ya que se espera que en el periodo 2021-2021 se culmine la construcción de grandes proyectos como Quellaveco (US$ 5.300 millones), y ampliación de Toromocho (US$ 1.300 millones). Adicionalmente, se estima que Corani (US$ 600 millones), San Gabriel (US$ 400 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$ 2.100 millones) inicien su construcción en 2022.

A contraste, la inversión no minera se vería afectada por el debilitamiento de las expectativas empresariales de los últimos meses, lo que provocaría que los planes de inversión sean postergados. Sin embargo, es importante precisar que hay proyectos ya definidos en sectores de hidrocarburos, electricidad, industria e infraestructura (ver infografía). A pesar de ello, el BCRP estima una caída del 1,1% para el próximo año, debido a que no habría nuevas inversiones.

De esta manera, al hacerse un balance, si bien no se prevé una cifra en negativo, la inversión privada total tendría un crecimiento de 0% en el 2022.

“No es ser optimista el poner una proyección de 0% con contracción de inversión no minera, habiendo proyectos de infraestructura privados todavía bastantes grandes”, señaló Julio Velarde, presidente del Banco Central el último viernes.

Recuperar la confianza

Para César Fuentes, director de la maestría en gestión pública de ESAN, aún hay tiempo para que los estimados de inversión para el 2022 puedan corregirse al alza. Podría lograrse siempre y cuando el Ejecutivo transmita mensajes de calma a los agentes económicos, para que así empresarios e inversionistas sigan apostando por el país.

En ello también coincide Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), quien precisó que una muestra clara sería la ratificación oficial de Julio Velarde en la presidencia del BCRP, así como los directores que nombre el Ejecutivo y Legislativo. Además, dijo que al sector minero le preocupa posibles cambios en el marco tributario.

“Las señales que nos da el ministro de Economía son positivas pero, si no tenemos un alineamiento del resto de ministros, difícilmente vamos a tener el clima de confianza que necesitamos para avanzar en la senda de recuperación económica”, comentó De la Flor.

Impulso a los proyectos de infraestructura

La presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Leonie Roca, señaló que para activar los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura es fundamental que el Gobierno empodere a ProInversión, además de dar señales claras de estabilidad regulatoria y jurídica como el respeto de los contratos.

“En todos los casos, además, el problema de liberación de áreas y entrega de predios es fundamental para avanzar con la ejecución del plan y eso es responsabilidad exclusiva del Estado”, apuntó.

Reacciones

Pablo de la Flor, director Ejecutivo de la SNMPE

“Necesitamos un compromiso del Gobierno con el nombramiento de funcionarios preparados que permitan llevar a cabo el tipo de conducción económica que requerimos”.

Leonie Roca, presidenta de AFIN

“Nadie invierte cientos de millones de dólares sobre la base de declaraciones, se necesita acciones claras de reafirmación del respeto de las reglas de juego y de la estabilidad jurídica”.

