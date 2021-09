Shell vendió sus activos en EE. UU. a ConocoPhillips por US$ 9.500 millones

La venta se produce en medio de las presiones sobre las compañías petroleras para que se inclinen más por energías limpias.

Logos at a Shell service station in London on February 4, 2021. - Royal Dutch Shell dived into a net loss of $21.7 billion in 2020, the oil giant announced today, as the coronavirus pandemic slashed global energy demand. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)