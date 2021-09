Inversión privada crecería 24,5% este año, pero 0% en el 2022

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) actualizó sus proyecciones macroeconómicas y elevó de 15,5% a 24,5% el crecimiento de la inversión privada para este año.

Julio Velarde, presidente del BCRP, explicó que esta mejor perspectiva es porque se espera que el buen dinamismo de la autoconstrucción y la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura continúen en los siguientes trimestres.

Es importante mencionar que este estimado de 24,5% del BCRP es incluso mayor que el 20% de crecimiento que prevé el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Un 2022 incierto

A diferencia del 2021, la proyección que se tiene para el próximo año sobre la inversión privada no es optimista.

Y es que el BCRP redujo su estimado de crecimiento de la inversión privada de 2,5% a 0%. Esta reducción en la proyección se debe a la menor confianza empresarial que se ha registrado en los últimos meses, la cual afectaría las decisiones de inversión y, por consiguiente, los planes futuros de producción.

A detalle, la entidad monetaria espera que la inversión no minera se contraiga en 1,1%; sin embargo, la inversión minera crecería 8,3%, lo cual evitaría que la inversión total no registre un retroceso.

“Estamos considerando que la parte positiva en la inversión minera son proyectos que ya están definidos, incluso la mayor inversión del proyecto Quellaveco aún no se ha dado, pero va a darse”, comentó Velarde durante la presentación del reporte de inflación.

En efecto, la proyección para el periodo 2021-2022 está considerando la culminación de la construcción de los proyectos Quellaveco (US$ 5.300 millones de inversión total) y Ampliación de Toromocho (US$ 1.300 millones). Adicionalmente, se espera que proyectos como Corani (US$ 600.000 millones), San Gabriel (US$ 400.000 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$ 2.100 millones) inicien su construcción en 2022.

Mientras que en obras de infraestructura destacan la Línea 2 del Metro de Lima, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Terminal Portuario de Chancay, entre otros.

Transmitir calma

El mandamás del Banco Central de Reserva indicó que la inversión privada podría incrementarse siempre y cuando la confianza empresarial mejore en el corto plazo.

Ante ello, consideró que el viaje hacia EE. UU. y México que ha tenido el presidente Pedro Castillo con el titular del MEF, Pedro Francke, sería una gran oportunidad para transmitir un mensaje de calma a los empresarios.

En esa línea, el banquero mencionó que con reglas estables se mejoraría la confianza de los agentes económicos, fomentando así el consumo y la inversión.

De acuerdo al reporte de inflación, por cada aumento de 1% en el componente cíclico del índice de confianza empresarial, la inversión privada podría incrementarse en alrededor de 0,6% en un año.

La palabra

Julio Velarde, presidente del BCRP

“No es ser optimista el poner una proyección de 0% [a la inversión privada] con una contracción de la inversión no minera, habiendo proyectos de infraestructura privados todavía bastante grandes”.

Cifras

7.400 millones de dólares asciende la cartera de proyectos de inversión sin adjudicar por Proinversión.

25,5 % crecería la inversión minera en el 2021.