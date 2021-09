Y las familias ¿qué hacemos?

Patricio Quintanilla Paulet Rector U. La Salle

Los “ciudadanos de a pie”, es decir los miembros de las familias peruanas, somos espectadores de las decisiones de políticos, autoridades de los diferentes niveles de gobierno, Nacional, Regional y Local; nos preocupamos, comentamos analizamos, discutimos, pero realmente sólo nos podemos limitar a ello, excepto tomar decisiones que nos protejan.

No me refiero a propuestas teóricas, sino acciones prácticas que podemos y debemos realizar.

La situación

Muchas familias han visto disminuidos sus ingresos y, en algunos lamentables casos, lo han perdido, como consecuencia de la pandemia, que nos golpea hace 18 meses, situación que se ha agravado recientemente por la incertidumbre, que entre otros efectos, está provocando un aumento en el precio de la moneda extranjera, con impacto en los precios de bienes y servicios.

El aumento en los precios es un problema general, muchos países lo tienen igual o peor, pero el hecho concreto es que afecta la economía de las familias. Las causas pueden ser externas o internas, pero igual golpea.

Menores ingresos y mayores precios, es una combinación nefasta para todos, en mayor o menor grado.

¿Qué hacer?

• Austeridad. La respuesta no es fácil, pero la primera recomendación es ser austeros; debemos ser ahorrativos en todas nuestras actividades, lo que incluye evitar gastos que no sean absolutamente indispensables y comparar precios de los productos en los diferentes establecimientos; siempre encontramos diferencias por razón de estacionalidad y algunos en mejores condiciones.

• No Asumir Deudas. Se presentan algunas situaciones de familias que se han tomado créditos antes o durante la pandemia, para cubrir gastos corrientes o comprar electrodomésticos y similares y se encuentran con dificultad para continuar con los pagos. La única alternativa es dar la cara y negociar con la institución financiera. Si se cree que porque no nos reclaman el pago, se han olvidado, eso no sucederá, seguimos en la lista de deudores y tarde o temprano requerirán el cumplimiento de la obligación y así debe ser, pero se puede negociar un mayor plazo o menores intereses, con lo que la cuota será menor.

• Presupuesto Familiar. Es muy importante, especialmente en las actuales circunstancias, llevar las cuentas de la casa muy ordenadas, priorizando los gastos indispensables y postergando lo que no lo son tanto. Esto permite lograr la mencionada Austeridad.

Conclusión

La situación es muy difícil, pero tenemos que afrontarla en la mejor forma posible.

Un consejo final, nunca tomar una nueva deuda para “tapar” una anterior; se crea una bola de nieve, que solamente agrava la situación, aun cuando te lo sugiera el funcionario de la institución financiera.