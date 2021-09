BCRP: PBI crecería 11,9% este año y 3,8% en el 2022

Ante el buen ritmo de recuperación económica que viene teniendo el país, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó en más de 1 punto porcentual su estimado de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para este año, según el último reporte de inflación.

De esta manera, la entidad monetaria espera que la actividad económica registre una tasa de crecimiento de 11,9%. Tres meses antes proyectaba un incremento de 10,7%.

Julio Velarde, presidente del BCRP, explicó que esta corrección al alza en sus estimados se debe a que en el primer semestre de este año se observó un mejor desempeño a lo que se esperaba previamente, sobre todo en los sectores no primarios como construcción y servicios.

Sin embargo, este no sería el único motivo, pues hay una mejor perspectiva del consumo privado para la segunda mitad del año.

Es en esa línea que, el ente emisor proyecta un crecimiento de 9,2% en el consumo privado, mientras que la inversión privada aumentaría en 24,5%, pues se espera que la autoconstrucción y proyectos de inversión se mantengan dinamizados en el próximo trimestre.

En tanto, la inversión pública tendría un crecimiento del 20% por el mayor gasto que se daría en las obras de reconstrucción bajo el acuerdo Gobierno a Gobierno con el Reino Unido, proyectos especiales de inversión pública y los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).

Así, para el segundo semestre de este año se prevé que la economía nacional crecería 4,6%, explicado por un menor efecto estadístico, ya que en similar periodo del 2020 la actividad económica comenzaba a operar.

Producto de la rápida recuperación de la economía nacional, el BCRP estima que se llegaría a niveles prepandemia en el primer trimestre del 2022. No obstante, dijo que, “si las cosas fueran muy bien, incluso tal vez pudiéramos recuperarnos a fines de este año”.

2022 con incertidumbre

Si bien se mejoraron las previsiones económicas de este año, se revisaron a la baja el estimado de crecimiento del 2022 de 4,5% a 3,4%. Este ajuste se debe a que las expectativas empresariales se han deteriorado.

Precisamente este debilitamiento en las expectativas de los empresarios se estaría reflejando con una menor inversión privada en el último trimestre de este año y en todo el 2022.

Por ello, el BCRP ha proyectado que en el año entrante la inversión no minera caería en 1,1% y sería la inversión del sector minero la que crezca en 8,3%, este último resultado evitaría que la inversión privada total se contraiga.

A pesar de ello, el BCRP espera que las expectativas empresariales mejoren y dijo que el viaje que realizó el ministro de Economía, Pedro Francke, hacia México y EE. UU. podría ayudar a transmitir un buen mensaje.

“Estamos considerando que la parte positiva en la inversión minera son proyectos que ya están definidos, incluso la mayor inversión del proyecto Quellaveco aún no se ha dado, va a darse”, comentó el banquero.

Ministro Francke viajó junto al presidente Pedro Castillo a México y Estados Unidos con la finalidad de "diluir desconfianza de los inversionistas". Foto: difusión

Mercado laboral

Los puestos de trabajo formales a nivel nacional también se han recuperado y a julio de este año se encuentran en 0,4% por debajo de sus niveles del 2019.

Sin embargo, en el empleo formal en el sector privado aún falta por recuperarse 98.000 puestos de trabajo. De acuerdo a Velarde, la mayor contratación laboral irá en función a las expectativas empresariales.

A nivel de sectores, el agropecuario (7%), la construcción (4,7%) y la minería (4,1%) ya superan los puestos de trabajo formales de julio del 2019.

De otro lado, el rubro servicios viene teniendo una lenta recuperación. Tiene 150.000 empleos menos que antes de la pandemia.

Medidas tributarias

La cabeza del BCRP también opinó sobre las medidas tributarias que trabajará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para aumentar los ingresos fiscales.

Respecto a gravar a las plataformas digitales, el banquero se mostró a favor y lo consideró necesario; sin embargo, la discusión mundial aún está en cuánto y cómo se aplicará este tributo. Sobre un nuevo impuesto a las mineras, Velarde comentó que ello se puede discutir siempre y cuando no se afecte la competitividad.

Permanencia de Velarde en manos de Castillo

El presidente del BCRP, Julio Velarde, comentó que ya le confirmó al presidente de la República, Pedro Castillo, su disposición para continuar al frente de la entidad monetaria, sin embargo, está en manos del Ejecutivo si lo nombra.

“Nunca he pretendido aferrarme al cargo, me ofrecieron públicamente quedarme en la presidencia, he aceptado, obviamente es la decisión del presidente si al final me nombra o no; si me nombra, bien; y si no, también”, manifestó.

Detalló que su conversación con el ministro Francke fue para que el directorio que se conformará no sea conflictivo y tenga un perfil técnico.

En tanto, reveló que, durante su encuentro con la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, pidió no designar a cuadros políticos ni a funcionarios públicos para la conformación del nuevo directorio del BCRP.

Las cifras

60.658 millones de dólares alcanzarían las exportaciones totales este año.

0% crecería la inversión privada en el 2022.

3,4% del PBI se ubicaría el déficit fiscal en el 2022, según el BCRP.

