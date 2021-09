Dólar en Perú: tipo de cambio cerró la semana y jornada del 17 de septiembre en S/ 4,1020

El dólar cerró la jornada del viernes 17 de septiembre en S/ 4,1020, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). De esta forma, la divisa norteamericana retrocedió un 0,1% frente a los S/ 4,1060 con los que terminó en la víspera.

Durante la jornada, el ente emisor vendió directamente US$ 116 millones a un tipo de cambio promedio S/ 4,1111 por dólar.

Esto ocurre en medio de las idas y vueltas entre el Ejecutivo y el Congreso ante la conformación del directorio del BCR, precisamente este viernes el aún mandamás de la entidad, Julio Velarde, confirmó su permanencia, la cual dependerá del presidente Pedro Castillo si lo nombran una vez más o no.

“Nunca he pretendido aferrarme al cargo, me ofrecieron públicamente quedarme en la presidencia, he aceptado, obviamente es la decisión del presidente si al final me nombra o no, si me nombra bien y, si no, también”, manifestó durante la presentación de su último reporte de inflación.

En el panorama internacional, el billete verde subió a máximos de tres semanas el viernes, aún beneficiándose de los datos de ventas minoristas de Estados Unidos mejores de lo esperado publicados el jueves que respaldaron las expectativas de una reducción de las compras de activos por parte de la Reserva Federal antes del final del año.

El índice del dólar subió a 93,094, su nivel más alto desde fines de agosto.

La Fed celebrará una reunión de política monetaria los días 21 y 22 de septiembre y se espera que abra discusiones sobre la reducción de sus compras mensuales de bonos, mientras vincula cualquier cambio real al crecimiento del empleo en Estados Unidos en septiembre y más allá.

Con información de Reuters.