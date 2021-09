Jefe de la ONP: En octubre se inicia trámite de pensiones proporcionales

La Comisión de Economía del Congreso puso en su agenda de trabajo revisar los proyectos de ley relacionados al sistema previsional, ONP y AFP. A la par, el premier Guido Bellido anunció la creación de una comisión nacional para una reforma integral del sistema de pensiones. Sobre este tema opina el jefe de la ONP, Victorhugo Montoya.

¿Cuáles son los avances respecto a los recientes cambios en la ONP para sumar más pensionistas?

Son varias medidas que han logrado implementarse y que ya están vigentes. Primero, los préstamos previsionales por dos años que se han otorgado a 748 personas, otros 2.509 que se han beneficiado por los cambios en las prestaciones por viudez y 236 nuevos pensionistas por los cambios a la declaración jurada, pues ahora puede acreditarse hasta seis años.

¿Y cuándo iniciarán con el pago de las pensiones proporcionales?

Hicimos esa propuesta el año pasado para que las personas que no llegaron a los 20 años de aportes tengan acceso a una prestación de entre S/ 250 y S/ 350 (...) Estamos en conversaciones con el Ministerio de Economía, calculamos que el próximo mes (octubre) el reglamento y las directivas internas se publiquen y, una vez hecho, quienes cumplen con los requisitos podrán iniciar el trámite.

Se están impulsando iniciativas para elevar las pensiones, ¿es factible hacerlo?

El sistema como tal es un sistema deficitario que en los 70 estaba pensado para que todos aporten y quienes ganaban más subvencionen a quien aportaba menos, pero cuando se crea el sistema privado, quienes tienen mayor poder adquisitivo están en la AFP. Entonces el sistema de la ONP tiene dificultad de ingresos, ingresan S/ 300 millones pero pagamos S/ 400 millones en pensiones, y está condenada a mantenerse así hasta que no haya un cambio estructural.

¿Qué tipo de cambio?

Apostamos como una solución real una reforma integral del sistema de pensiones, porque cambiar el esquema para desfinanciar la ONP es irreal, no podemos continuar con eso.

Ya hubo una comisión del Congreso el año pasado para ver este tema, pero su propuesta no prosperó...

Lo primero es que la comisión que se conforme no puede ser exclusivamente congresal porque no es el ente técnico. Hay entidades como la SBS, el Banco Central, el Ministerio de Economía, organismos multilaterales, la academia y escuchar a los pensionistas; pero hay que diferenciar entre lo que quieres de quién prepara el documento final. No es un tema para tomar a la ligera.

¿Qué debe considerarse?

Hay puntos en los que la ONP apuesta fuerte, uno de ellos es la cultura del ahorro hacia el futuro; el otro campo son los trabajadores independientes y cómo hacemos para que participen del sistema que además tiene que ser confiable, cómo hago para que no sientan que pierden su plata.

¿Ya han tenido oportunidad de reunirse con el presidente Pedro Castillo sobre la reforma previsional?

No hemos tenido la oportunidad, sí hemos conversado con algunos funcionarios del Ministerio de Economía, pero tenemos toda la disposición de que nuestro equipo colabore para que se establezca un sistema beneficioso para el país considerando nuestra realidad. Lo primero es definir qué se puede hacer para luego determinar quién administra, recauda, etc.