Sector retail aumentó en 48% el valor de sus marcas a nivel global pese a pandemia, según ranking

A pesar de que el sector retail se enfrentó a diversos obstáculos desde el inicio de la pandemia, un reporte de Kantar Brandz reveló que de 512 categorías dentro del ranking global, el valor de las marcas ascendió a US$ 1 288 395 millones y registró un crecimiento del 48%.

El líder absoluto por tercer año consecutivo es Amazon, la compañía estadounidense de comercio electrónico cuya marca está valorada en US$ 683 millones 852 mil. En un entorno cada vez más centrado en la conveniencia, la rapidez y la satisfacción del cliente, pocas marcas ejemplifican estos valores más que Amazon. Por primera vez, una marca vale más de medio billón de dólares.

Le siguen Alibaba con un valor de US$ 196 912 000 millones, The Home Depot con un valor de US$ 70 522 000 millones, Walmart con un valor de US$ 70 522 000 millones y la marca asiática JD con un valor US$ 44 516 000 millones.

En el año 2020, el comercio electrónico se aceleró, por lo que las personas mayores se involucraron más en el sistema de ventas online e incluso los clientes tienen menos resistencia a comprar productos de primera necesidad, los cuales antes eran inspeccionados en persona.

Debido a la pandemia, la seguridad se convirtió en la prioridad principal del consumidor. En un tiempo en que todas las excursiones fuera de casa se consideraban arriesgadas, la posibilidad de entregas a domicilio o recojo de pedidos en la acera cobró mayor relevancia.

Asimismo, los clientes valoraron mucho la facilidad y la tranquilidad que les proporciona llenar toda la canasta de compras desde casa, a comparación con el ritual de compras en tiendas físicas, donde el riesgo de la salud se suma a otros aspectos negativos como eventuales desabastecimientos.

Otro dato interesante es que el precio pasó a un segundo plano en el comportamiento del comercio minorista. Una de las principales tendencias, en informes anteriores de BrandZ, fue el aumento de las marcas de retail de descuento o fuera de precio. En general, datos de Kantar muestran que el crecimiento de estos formatos se redujo durante la pandemia.

Asimismo, un factor clave del éxito del retail durante el aislamiento ha sido el rediseño inteligente de sus locales. Siempre que ha sido posible, las marcas de retail han tratado de ampliar los pasillos para crear espacios más aireados e higiénicos. Con la pandemia, estos cambios de diseño han buscado priorizar la seguridad y la logística sobre la maximización del número de referencias que un retailer puede ofrecer en la tienda.