Congreso definiría perfil de candidatos al BCRP en esta semana

Esta semana podrían definirse los requisitos y condiciones que deben tener los candidatos al directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), según declaraciones del parlamentario de Perú Libre Luis Kamiche, vicepresidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

Y es que hace algunos días el grupo de trabajo que preside la congresista de Acción Popular Silvia Monteza discutió y aprobó la conformación de un subgrupo a propuesta del parlamentario de Podemos Perú Carlos Anderson, con el fin de establecer los criterios con los cuales el Legislativo evalúe a los posibles reemplazos de Rafael Rey, Elmer Cuba y José Chlimper. Los tres fueron elegidos por el Parlamento en octubre del 2016.

Mientras esto ocurre, en los últimos días la discusión recayó en la no continuidad de Julio Velarde al mando del ente emisor. No obstante, otro tema, no menos importante, ha sido la inclusión de una mujer en el directorio.

Paridad de género

Precisamente, el martes 7 de setiembre la congresista Ruth Luque, de la bancada de Juntos por el Perú (JP), presentó dos proyectos de ley que tienen como objetivo garantizar la paridad de género en la conformación del BCRP.

“En la designación y nombramiento de los miembros del directorio se garantiza el principio de paridad, de modo que el Poder Ejecutivo designa no menos de dos mujeres y el Congreso designa como mínimo a una mujer para que el directorio se conforme con un mínimo de tres mujeres”, se lee en el documento de la iniciativa legislativa.

Anderson, que posiblemente lidere el subgrupo que determine el perfil de los candidatos, manifestó a La República que ha priorizado la necesidad de contar con féminas en el BCRP.

“Sería fantástico que eventualmente el Congreso nombre también mujeres al directorio, pero que cumplan el perfil técnico”, afirmó.

En esa misma línea, el legislador descartó que nombres como Janina León Castillo, Agnes Franco Temple, Rosa María Flores Araoz, Roxana Barrantes, Liliana Rojas Suárez y Claudia Cooper hayan sido consideradas como aspirantes a integrar al BCRP.

“Yo no conozco ninguna lista, ninguna nominación ni nada por el estilo”, afirmó Anderson, quien dijo desconocer el origen de estas candidaturas.

Datos

Aplazo. El nuevo directorio del BCRP deberá ser elegido, como máximo, entre setiembre y octubre próximo.

Elección. El Congreso elige a tres directores y el Ejecutivo designa a otros tres miembros y al presidente del BCRP.