Empresa Llamagas comunica a sus distribuidores la disminución de sus precios

La empresa Llamagas comunicó a sus distribuidores la disminución en el precio del balón de gas de 10 kg y estimó que la reducción equivaldría a S/ 10. Según el comunicado, esto obedece a que el GLP (Gas Licuado de Petróleo) envasado retornó al Fondo de Estabilización de Precios, tal como lo anunció el Gobierno.

De acuerdo al presidente de la Asociación de Distribuidores del Cusco, Moesto Cajigas, el nuevo monto ya debería aplicarse al vender a las distribuidoras y estas, a su vez, tendrían que presentar la nueva tarifa.

Sin embargo, al cierre de edición, algunas las distribuidoras aún no aplicaban el nuevo precio.

La República consultó a varias empresas y estas aseguraron que no tenían el producto. En tanto, otras desconocían la reducción. Solo una aseguró tener conocimiento de la reducción. “Ya hemos hecho el pedido para aplicar los nuevos precios, pero aún no lo hacen. Hasta que no nos facturen no podemos confirmar que el precio del gas bajó”, dijo el consultado.

En Cusco se venden hasta seis marcas, a excepción de Llamagas, las demás aún no han anunciado la rebaja de sus precios.

De confirmarse la reducción, Cajigas consideró que es un alivio, pero que aún no es suficiente. “Sigue siendo un monto alto. Cuando el gas estaba en el Fondo de Estabilización no pasaba de S/ 38. Si ahora se venderá a S/46, la rebaja es insuficiente”, observó.

Apuntó que pedirán al Ejecutivo que transparente los montos de la subvención para que la medida tomada por el Gobierno no sea aprovechada únicamente por las empresas envasadoras.

En los últimos días, Camisea, el consorcio que produce el GLP en el Perú, reveló que el precio del balón de GLP de 10 kilógramos se compone en 40.4% por el precio del productor o importador, el 27% por el precio del distribuidor y la comercialización, y un 32,6% por los aportes al Estado (impuesto a la renta y regalías).