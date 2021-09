Venta de vehículos nuevos creció 61,3% entre enero a agosto de este año

Según información de Sunarp, la adquisición de vehículos livianos nuevos (conformado por automóviles, camionetas, pick up y furgonetas, station wagons, SUV y todoterrenos) alcanzó las 96.468 unidades durante el periodo enero-agosto de 2021, cifra superior en 61,3% respecto a igual periodo del 2020, mientras que al compararlo con similar lapso del 2019 se observa una ligera caída de 2,7%.

El desempeño positivo registrado en este tipo de vehículos en el periodo de análisis fue influenciado por los resultados en todas las subcategorías que lo integran. Así, la venta de automóviles y station wagons anotó durante los primeros ochos meses del presente año 28.311 unidades vendidas, monto superior en 36,2% a tasa anual (-23,3% vs 2019).

Asimismo, la adquisición de camionetas se situó en 11.762 unidades (+30,5% vs 2020, -22,4% vs 2019), la de pick up y furgonetas lo hizo en 18.619 unidades (+90,1% vs 2020, +25,6% vs 2019) y la de SUV lo hizo en 37.776 unidades (+86,9% vs 2020, +16,9% vs 2019).

El avance observado en lo que va del año se debe -en parte- a la baja base de comparación y además se da en línea con el comportamiento positivo que muestra el consumo privado y la recuperación, aunque lenta, del empleo e ingresos de las familias, así como la mayor disponibilidad de recursos provenientes de la liberalización de fondos de las AFP, señaló la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Respecto a los vehículos pesados, se aprecia que entre enero y agosto del 2021 las ventas de camiones y tractocamiones se ubicaron en 9.914 unidades vendidas (+85,2% vs 2020, +21,1% vs 2019).

La adquisición de estos vehículos continúa mostrando un dinamismo importante durante el 2021 respecto a los dos años inmediatamente anteriores, gracias a la recuperación de diversos sectores vinculados al transporte de bienes, insumos y mercancías, como el minero, construcción, comercio, entre otros, así como a la baja base de comparación correspondiente al 2020.

Por su parte, la venta de ómnibus y minibús llegó a 1.128 unidades durante el periodo de análisis (-11,7% vs 2020, -63,7% vs 2019). En esta subcategoría, los resultados negativos se explican porque el sector de trasporte de personas no viene operando en toda su capacidad debido a las restricciones implementadas por el Ejecutivo para disminuir el nivel de contagios del Covid-19, lo que impide que su performance sea mejor.

De otro lado, la venta de vehículos menores (conformado por motos y trimotos) continuó mostrando cifras positivas. Durante los primeros ochos meses del 2021 se reportaron 288.320 unidades vendidas, cifra mayor en 117,4% en comparación con el 2020 y en 49,7% frente a similar periodo del 2019.

Por tipo de vehículo, observamos que se vendieron 198.525 motocicletas durante el periodo de análisis, número que superó en 121,8% la cifra reportada en igual lapso del 2020, mientras que con respecto al 2019 el avance fue de 76%.

El fuerte dinamismo en la adquisición de motocicletas se debe a que es usado no solamente como un medio de transporte que permite respetar las medidas de distanciamiento social en pandemia, sino también como herramienta de trabajo, particularmente en actividades de delivery y de entrega a domicilio de sectores como restaurantes y farmacias entre otras actividades.

Por su parte, la venta de trimotos se situó en 89.795 entre enero y agosto último, registrando un buen desempeño en lo que va del año, ya que avanzó en 108,2% frente a similar periodo del 2020, en tanto que frente a igual lapso del 2019 aumentó en 12,6%.

“La venta de vehículos durante el 2021 muestra, en general, un fuerte dinamismo que llevará a que cierre el año con un rebote importante de dos dígitos en cada una de sus subcategorías. Se observa mejoras notables respecto al 2020, año en que la pandemia golpeó de manera significativa la actividad económica y social del país. Al margen de estos resultados, la incertidumbre asociada al nuevo gobierno podría atenuar este proceso de recuperación”, señaló la AAP.