Dólar en Perú: tipo de cambio cerró en S/ 4,0925 este 7 de septiembre

El dólar cerró la jornada del martes 7 de septiembre en S/ 4,0925, luego de que en la mañana abriera la jornada en S/ 4,1062, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

De esta forma, la divisa norteamericana retrocede 0,26% frente a los S/ 4,1030 con los que terminó en la víspera.

Esto ocurre en medio de la oficialización de las medidas del Gobierno como la inclusión del GLP al Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Así como un posible aumento de la tasa referencial de interés por parte del BCRP.

Durante la jornada del viernes, el BCRP vendió directamente US$ 100 millones a un tipo de cambio promedio S/ 4,1060 por dólar. Asimismo, colocó swaps de Tasas de Interés con un plazo de nueve meses por S/ 200 millones a la tasa promedio de 1,43%; a seis meses por S/ 300 millones a la tasa promedio de 1,32%, y a tres meses por S/ 200 millones con una tasa promedio de 0,90%. También Depósitos Overnight por S/ 17 350,1 millones a una tasa de interés promedio de 0,50%.

En el panorama internacional, el dólar subió por segundo día consecutivo el martes, alejándose de un mínimo de casi un mes golpeado la semana pasada, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense llevó a los inversores a recortar posiciones en dólares frente al euro ante un Banco Central Europeo.

El billete verde subió un 0,31% a 92,48, después de tocar su mínimo desde el 4 de agosto el viernes.

El dólar también se benefició del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. antes de que el gobierno de EE. UU. Venda US$ 120 mil millones en nuevos suministros esta semana, incluidos US$ 58 mil millones en notas a tres años, US$ 38 mil millones en notas a 10 años y US$ 24 mil millones en bonos a 30 años.

Con información de Reuters.