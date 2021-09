Opecu: Petroperú y Repsol bajan gasoholes hasta S/ 0,23, pero GLP sube S/ 0,224 por kilo en estatal

El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) informó que las empresas Petroperú y Repsol bajaron precios de gasoholes y gasolinas hasta en S/ 0,23 o 1,6% por galón, incluidos impuestos, mientras los residuales alzaron S/ 0,03 o 0,25% por galón, en promedio.

Sin embargo, Opecu advirtió que la estatal Petroperú subió el precio del GLP en S/ 0,224 por kilo, incluido impuesto.

“Petroperú y Repsol bajaron los precios de gasoholes y gasolinas entre S/ 0,13 o 0,8% y S/ 0,23 o 1,6% por galón, incluidos impuestos, mientras los residuales suben hasta S/ 0,04 o 0,3%. Por otra parte, la estatal aumentó el precio del GLP en S/ 0,0224 o 6,6% por kilo, cuyo impacto en el balón de gas es de S/ 2,24”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa.

De acuerdo al informe, las petroleras no variaron el precio del diésel B5S50 que se mantuvo en S/ 14,58 por galón, incluido impuesto. Petroperú, por su parte, no modificó el precio del diésel B5S50 UV (de uso vehicular); pero la española Repsol no incluyó este combustible en la publicación de su lista de precios de lista.

Cabe precisar que los precios de los combustibles, ahora referidos, rigen desde el jueves 02 del presente.

“Las rebajas de precios de los gasoholes y gasolinas deben ya mostrarse completas en las estaciones de servicios y grifos a nivel nacional, tal como corresponden a las relaciones de consumo idóneas”, agregó Plate.

Precio de los combustibles. Fuente: Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu).

